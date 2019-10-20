У Берліні загорівся поїзд з футбольними фанатами, є постраждалі



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У зв'язку з пожежею було припинено рух поїздів на кількох лініях міських електричок Фото: morgenpost

Пожежа сталася в спеціальному поїзді для уболівальників футбольного клубу «Фрайбург»

У Берліні загорівся один із вагонів поїзда далекого прямування. В результаті спалаху постраждали три людини.

Про це у суботу ввечері повідомила у Twitter 19 жовтня пожежна служба німецької столиці.

За інформацією відомства, інцидент стався на станції Бельв’ю, розташованій в центрі Берліна.

#Berlin: Bahnhof Bellevue: Feuer in Sonderzug mit Fußball-Fans des SC Freiburg - BILD - https://t.co/bud1fERtTi — Radio Marzahn (@radio_marzahn) 19 октября 2019 г.

У зв'язку з пожежею було припинено рух поїздів на кількох лініях міських електричок.

За даними Berliner Morgenpost, пожежа сталася в спеціальному поїзді для уболівальників футбольного клубу «Фрайбург», які приїхали в німецьку столицю на матч з берлінським клубом «Уніон».

Нагадаємо, цього тижня у Києві на ходу загорівся тролейбус із пасажирами.