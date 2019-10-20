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    У світі

    У Берліні загорівся поїзд з футбольними фанатами, є постраждалі

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    <span>У зв'язку з пожежею було припинено рух поїздів на кількох лініях міських електричок</span> - У Берліні загорівся поїзд з футбольними фанатами, є постраждалі
    У зв'язку з пожежею було припинено рух поїздів на кількох лініях міських електричок
    Фото: morgenpost

    Пожежа сталася в спеціальному поїзді для уболівальників футбольного клубу «Фрайбург»

    У Берліні загорівся один із вагонів поїзда далекого прямування. В результаті спалаху постраждали три людини.

    Про це у суботу ввечері повідомила у Twitter 19 жовтня пожежна служба німецької столиці.

    За інформацією відомства, інцидент стався на станції Бельв’ю, розташованій в центрі Берліна. 

    У зв'язку з пожежею було припинено рух поїздів на кількох лініях міських електричок.

    За даними Berliner Morgenpost, пожежа сталася в спеціальному поїзді для уболівальників футбольного клубу «Фрайбург», які приїхали в німецьку столицю на матч з берлінським клубом «Уніон».

    Нагадаємо, цього тижня у Києві на ходу загорівся тролейбус із пасажирами.

    пожежа НОВИНИ ФУТБОЛУ Німеччина потяг Берлін
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