У Берліні загорівся поїзд з футбольними фанатами, є постраждалі
Пожежа сталася в спеціальному поїзді для уболівальників футбольного клубу «Фрайбург»
У Берліні загорівся один із вагонів поїзда далекого прямування. В результаті спалаху постраждали три людини.
Про це у суботу ввечері повідомила у Twitter 19 жовтня пожежна служба німецької столиці.
За інформацією відомства, інцидент стався на станції Бельв’ю, розташованій в центрі Берліна.
#Berlin: Bahnhof Bellevue: Feuer in Sonderzug mit Fußball-Fans des SC Freiburg - BILD - https://t.co/bud1fERtTi— Radio Marzahn (@radio_marzahn) 19 октября 2019 г.
У зв'язку з пожежею було припинено рух поїздів на кількох лініях міських електричок.
#Berlin #Tiergarten - Videoupdate zum Brand eines Zuges pic.twitter.com/o2FQTpVs3f— Polizeireporter-BM (@PolReporter) 19 октября 2019 г.
За даними Berliner Morgenpost, пожежа сталася в спеціальному поїзді для уболівальників футбольного клубу «Фрайбург», які приїхали в німецьку столицю на матч з берлінським клубом «Уніон».
Нагадаємо, цього тижня у Києві на ходу загорівся тролейбус із пасажирами.