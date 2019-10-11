В Ірані заявили про ракетну атаку на танкер в Червоному морі



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Вибухи пошкодили два відсіки, що призвело до витоку нафти в морі

На іранському нафтовому танкері в Червоному морі сталися два вибухи з різницею в 20 хвилин. Про це повідомляє Press TV з посиланням на іранську державну танкерну компанію.

За даними компанії, вибухи, ймовірно, були викликані двома ракетними ударами. В результаті було пошкоджено два основних резервуара танкера, почався розлив нафти в море.

Танкер належить іранської держкорпорації National Iranian Oil Company.

Наприкінці вересня Саудівська Аравія відновила після атак колишній рівень видобутку нафти.

Раніше Саудівська Аравія вдвічі знизала видобуток нафти після атаки безпілотників.

Зазначимо, що президент США Дональд Трамп дозволив відкрити нафтові резерви США після атаки в Саудівській Аравії.

У ніч на 14 вересня підприємства Saudi Aramco піддалися атаці безпілотників. Зокрема, був атакований нафтопереробний комплекс, розташований на сході країни. Це призвело до скорочення видобутку нафти в Саудівській Аравії вдвічі - на 5,7 млн барелів на добу. Відповідальність за напад взяли на себе єменські повстанці-хусити, проте США засумнівалися в їх причетності і обвинуватили в тому, що трапилося, іранську владу. Тегеран відкидає ці звинувачення.

Пізніше у Пентагоні повідомили, що США планує перекинути до Саудівської Аравії військову техніку і близько 200 солдат.