На Одещині двоє людей згоріли у власному будинку



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Вогнем було пошкоджено домашнє майно, меблі, вікно, двері на загальній площі 9 м.кв. Фото ГУ ДСНС України в Одеській області

Джерело загорання було розташоване всередині будинку

В Одеській області під час пожежі у приватному будинку згоріли дві людини.

Про це повідомляє пресцентр Державної служби з надзвичайних ситуацій в регіоні.

Згідно з повідомленням, інцидент трапився напередодні пізно ввечері. До Служби порятунку о 23:50 надійшла інформація про, що у місті Балта, вулиця Кірова, 31 сталася пожежа в приватному будинку.

Рятувальники встановили, що джерело загорання було розташоване всередині будинку. Пожежу вдалося локалізувати 00:02 та ліквідувати о 00:41. Вогнем було пошкоджено домашнє майно, меблі, вікно, двері на загальній площі 9 м.кв.

Як зазначається, на місці пожежі було знайдено тіло господарки 1956 року народження та чоловіка-пенсіонера 1954 року народження. Наразі причина пожежі та смерті людей встановлюється.

Нагадаємо, під час пожежі на заводі на сході провінції Фуцзянь в Китаї загинули чотири особи, ще три отримали поранення.

Як повідомлялося, у Берліні загорівся один із вагонів поїзда далекого прямування. В результаті спалаху постраждали три людини.