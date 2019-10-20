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    На Одещині двоє людей згоріли у власному будинку

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    <p>Вогнем було пошкоджено домашнє майно, меблі, вікно, двері на загальній площі 9 м.кв.</p> - На Одещині двоє людей згоріли у власному будинку

    Вогнем було пошкоджено домашнє майно, меблі, вікно, двері на загальній площі 9 м.кв.

    Фото ГУ ДСНС України в Одеській області

    Джерело загорання було розташоване всередині будинку

    В Одеській області під час пожежі у приватному будинку згоріли дві людини.

    Про це повідомляє пресцентр Державної служби з надзвичайних ситуацій в регіоні.

    Згідно з повідомленням, інцидент трапився напередодні пізно ввечері. До Служби порятунку о 23:50 надійшла інформація про, що у місті Балта, вулиця Кірова, 31 сталася пожежа в приватному будинку.

    Рятувальники встановили, що джерело загорання було розташоване всередині будинку. Пожежу вдалося локалізувати 00:02 та ліквідувати о 00:41. Вогнем було пошкоджено домашнє майно, меблі, вікно, двері на загальній площі 9 м.кв.

    Як зазначається, на місці пожежі було знайдено тіло господарки 1956 року народження та чоловіка-пенсіонера 1954 року народження. Наразі причина пожежі та смерті людей встановлюється. 

    Нагадаємо, під час пожежі на заводі на сході провінції Фуцзянь в Китаї загинули чотири особи, ще три отримали поранення. 

    Як повідомлялося, у Берліні загорівся один із вагонів поїзда далекого прямування. В результаті спалаху постраждали три людини.

    пожежа ДСНС Одеса рятувальники
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