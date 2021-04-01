На норковій фермі у Литві стався спалах коронавірусу

Усі хворі на Covid-19 тварини будуть ізольовані і винищені, їх тушки – знищені

Причиною масового зараження тварин міг стати інфікований коронавірусом працівник ферми

Понад сім тисяч випадків зараження коронавірусом виявили на норковій фермі у Радвілішкському районі Литви. Про це повідомляє «Sputnik Литва» з посиланням на державну продовольчу і ветеринарну службу країни.

За даними відомства, цей спалах хвороби став вже четвертим у зазначеному районі, і поки не вдається зупинити поширення інфекції. Фахівці припускають, що причиною масового зараження міг стати інфікований коронавірусом працівник ферми.

Відзначається, що всі хворі на Covid-19 тварини будуть ізольовані і винищені, їх тушки – знищені. Крім того, влада заборонила вивозити з території ферми корми, обладнання і будь-які продукти тваринного походження. В районі зараження оголошено карантин.

Вперше коронавірус у норок був виявлений в листопаді 2020 року в Данії. У тварин виявили штам інфекції, що передавався людям і послаблював здатність до утворення антитіл. Уряд країни розпорядився знищити 17 мільйонів заражених тварин.

Після цього спалахи на тваринницьких фермах були зафіксовані і в інших країнах Європи і Північної Америки.

У грудні парламент Данії через коронавірус заборонив розводити норок.

У січні цього року стало відомо, що фінські вчені візьмуться за створення ковід-вакцини для тварин. Так, у Фінляндії планують захистити тварин, які використовуються у сільському господарстві, хутряній промисловості та живуть у дикій природі. Фаза тестування вакцини може зайняти кілька місяців. На відміну від норкових ферм в інших європейських країнах – зокрема в Данії та Нідерландах – у Фінляндії до сих пір не було виявлено зараження звірів коронавірусом SARS-CoV-2.