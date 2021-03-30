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    США і ще 13 країн стурбовані доповіддю ВООЗ про походження коронавірусу

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    ВООЗ за підсумками роботи місії в Китаї опублікувала доповідь про походження коронавірусу - США і ще 13 країн стурбовані доповіддю ВООЗ про походження коронавірусу
    ВООЗ за підсумками роботи місії в Китаї опублікувала доповідь про походження коронавірусу

    Країни закликають провести детальний аналіз ситуації з коронавірусом

    Сполучені Штати Америки, Австралія, Канада, Чехія, Данія, Естонія, Ізраїль, Японія, Латвія, Литва, Норвегія, Республіка Корея, Словенія і Велика Британія заявили стурбованість у зв'язку з доповіддю ВООЗ про походження коронавірусу.

    Про це повідомляє пресслужба Державного департаменту США.

    Країни закликають провести детальний аналіз ситуації з коронавірусом

    «Ми приєднуємося до вираження загальної стурбованості у зв'язку з недавнім дослідженням, проведеним ВООЗ в Китаї, і водночас наголошуємо на важливості спільної роботи по розробці і використанню ефективної міжнародної оцінки таких спалахів невідомого походження в майбутньому», – йдеться в заяві.

    Крім того, наголошується, що місія ВООЗ має вирішальне значення для просування цілей глобальної охорони здоров'я.

    У своїй заяві країни стверджують, що ВООЗ нібито не представила дані у повному вигляді, а міжнародне експертне дослідження Covid-19 було проведено пізно, багато зразків були загублені.

    Держави закликають ВООЗ провести подібний аналіз ситуації у другій фазі. Вони звертаються до інших країн для підтвердження прихильності цієї мети.

    У документі також підкреслюється, що створення незалежного колективу вчених, покликаних визначити справжню причину виникнення інфекції, дозволить уникнути подібних помилок у майбутньому.

    Нагадаємо, ВООЗ опублікувала доповідь про походження коронавірусу. Документ підготовлений за підсумками роботи місії в Китаї.

    Раніше держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що влада Китаю не надала дані, а також втручалася в текст майбутнього звіту Всесвітньої організації охорони здоров'я про походження коронавірусу.

    Команда ВООЗ, яка побувала в Ухані, де виник Covid-19, заявила, що їй не надали доступ до необроблених даних про хворобу.

    Також експерт ВООЗ Домінік Дуайер заявив, що влада Китаю відмовила їм у вивченні фактичних даних про перші випадки захворювання коронавірусом.

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      Теги: США Австралія Японія Ізраїль Канада медицина Китай Чехія Естонія Латвія Данія Норвегія Велика Британія Литва Словенія епідемія Держдепартамент США ВООЗ коронавірус
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