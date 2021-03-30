США і ще 13 країн стурбовані доповіддю ВООЗ про походження коронавірусу

ВООЗ за підсумками роботи місії в Китаї опублікувала доповідь про походження коронавірусу

Країни закликають провести детальний аналіз ситуації з коронавірусом

Сполучені Штати Америки, Австралія, Канада, Чехія, Данія, Естонія, Ізраїль, Японія, Латвія, Литва, Норвегія, Республіка Корея, Словенія і Велика Британія заявили стурбованість у зв'язку з доповіддю ВООЗ про походження коронавірусу.

Про це повідомляє пресслужба Державного департаменту США.

Країни закликають провести детальний аналіз ситуації з коронавірусом

«Ми приєднуємося до вираження загальної стурбованості у зв'язку з недавнім дослідженням, проведеним ВООЗ в Китаї, і водночас наголошуємо на важливості спільної роботи по розробці і використанню ефективної міжнародної оцінки таких спалахів невідомого походження в майбутньому», – йдеться в заяві.

Крім того, наголошується, що місія ВООЗ має вирішальне значення для просування цілей глобальної охорони здоров'я.

У своїй заяві країни стверджують, що ВООЗ нібито не представила дані у повному вигляді, а міжнародне експертне дослідження Covid-19 було проведено пізно, багато зразків були загублені.

Держави закликають ВООЗ провести подібний аналіз ситуації у другій фазі. Вони звертаються до інших країн для підтвердження прихильності цієї мети.

У документі також підкреслюється, що створення незалежного колективу вчених, покликаних визначити справжню причину виникнення інфекції, дозволить уникнути подібних помилок у майбутньому.

Нагадаємо, ВООЗ опублікувала доповідь про походження коронавірусу. Документ підготовлений за підсумками роботи місії в Китаї.

Раніше держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що влада Китаю не надала дані, а також втручалася в текст майбутнього звіту Всесвітньої організації охорони здоров'я про походження коронавірусу.

Команда ВООЗ, яка побувала в Ухані, де виник Covid-19, заявила, що їй не надали доступ до необроблених даних про хворобу.

Також експерт ВООЗ Домінік Дуайер заявив, що влада Китаю відмовила їм у вивченні фактичних даних про перші випадки захворювання коронавірусом.