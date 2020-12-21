Парламент Данії через коронавірус заборонив розводити норок

Влада Данії створила законні підстави для масового знищення норок через виявлений у них раніше мутований коронавірус

За порушення закону загрожуватиме штраф і тюремне ув'язнення

У Данії ухвалили закон про заборону розведення норок на два роки.

Про це повідомляє Reuters.

Данський парламент у понеділок, 21 грудня, ухвалив закон про заборону розведення норок до 2022 року.

Як повідомляється, у такий спосіб влада створила законні підстави для масового знищення норок через виявлений у них раніше мутований коронавірус.

За порушення закону загрожуватиме штраф і тюремне ув'язнення до пів року.

Напередодні парламент Данії проголосував за те, щоб за шість місяців у країні відкопали тушки 4 млн убитих у країні через коронавірус норок.

Раніше повідомлялося, що у Данії тіла вбитих через коронавірус норок почало виштовхувати з поховань на поверхню.

До слова, в Україні посилять моніторинг ситуації щодо можливої появи коронавірусу у норок.

6 листопада стало відомо, що жителі Данії масово заразилися коронавірусом, який мутував у норок. Варіанти вірусу норок були виявлені за період з 8 червня по 18 жовтня у 214 осіб. Задля запобігання поширенню нового штаму коронавірусу влада Данії вирішила знищити всіх норок у країні. Фермери вже назвали це рішення незаконним.

18 листопада уряд повідомив, що у країні знищили всіх норок. Розводити цих тварин на території Данії заборонено до грудня 2021 року.

Як відомо, Данія є одним з найбільших експортерів хутра норки у світі, вона контролює 40% світового виробництва норки.