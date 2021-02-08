На Одещині без світла залишаються ще 58 населених пунктів

В Одесі дерева та дороги вкрилися кригою

Енергетики вже повернули світло до 21 населений пункт

Станом на 16:00 8 лютого знеструмленими залишаються ще 58 населених пунктів, із них 8 – частково. Найбільше постраждали Білгород-Дністровський та Одеський райони, повідомили в ДТЕК Одеські електромережі.

Енергетики вже повернули світло до 21 населений пункт. Над усуненням наслідків негоди зараз працює 33 оперативно-виїзні бригади (задіяно 44 одиниці техніки та 75 робітників).

«Погодні умови залишаються складними, ми отримуємо повідомлення про нові аварії. Ми докладаємо максимум зусиль, щоби якомога швидше повернути світло в домівки клієнтів», – ідеться в повідомленні.

Зазначимо, що населені пункти Одещини ще зранку залишилися без світла. Протягом дня роботи ускладнюються через ожеледь на дорогах.

В Одесі 8 лютого пройшов крижаний дощ. На вулицях міста подекуди від ударів крижаного дощу спрацьовували автомобільні сигналізації.

В Одесі вирує східний штормовий вітер. Пориви досягають 15-19 метрів в секунду. До вечора очікується зростання температури повітря та злива. На дорогах ожеледиця.

У зв'язку зі значними опадами з понеділка 8 лютого тимчасово обмежено рух великовагового транспорту на деяких дорогах в Житомирській, Чернігівській, Волинській, Рівненській, Київській, Черкаській та Полтавській областях.

Західний циклон на цьому тижні принесе сніг до 40 сантиметрів у північну частину України. На наступному тижні після приходу антициклону сніг припиниться, але температура знизиться.