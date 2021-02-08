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    Через снігопад обмежили рух вантажівок у семи областях

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    Наслідки негоди ліквідовують понад дві тисячі надзвичайників - Через снігопад обмежили рух вантажівок у семи областях
    Наслідки негоди ліквідовують понад дві тисячі надзвичайників
    Фото: Слава Груздєв, Главком

    Обмеження на рух вантажівок ввели, щоб почистити дороги

    У зв'язку зі значними опадами з понеділка 8 лютого тимчасово обмежено рух великовагового транспорту на деяких дорогах в Житомирській, Чернігівській, Волинській, Рівненській, Київській, Черкаській та Полтавській областях. Про це повідомляє Державне агентство автомобільних доріг України.

    Зазначається, що обмеження введені з метою проведення снігоочисних робіт та для уникнення скупчення автотранспорту на проїжджій частині доріг.

    У Житомирській області з 12:00 8 лютого обмежено рух вантажного і великогабаритного транспорту на автодорогах М-06 Київ - Чоп та М-07 Київ – Ковель – Ягодин.

    У Чернігівській області з 13:00 8 лютого діють обмеження в напрямку Києва на дорогах М-01 Київ – Чернігів – Нові Яриловичі (від межі з Київською областю до КПП «Нові Яриловичі») та Н-07 Київ – Суми – Юнаківка (від межі з Сумською областю до межі з Київською областю).

    У Волинській області заборонено рух автотранспортних засобів усіх категорій на автомобільній дорозі Т-18-02 /М-07/ – Маюничі – Велика Осниця – Красноволя – Колки – / Р-14/ – Копилля – Рожище – Торчин – Шклинь – /Н-17/ на ділянці смт. Торчин – с.Шклинь. 

    Рух великовагових та великогабаритних транспортних засобів обмежено на автомобільних дорогах державного значення:

    Т-03-02 Піща – Шацьк – Любомль – Володимир-Волинський – Павлівка – Горохів – Берестечко – Козин – /М-06/ на ділянці м.Володимир-Волинський – с.Павлівка;

    Т-03-05 Нововолинськ – Іваничі – Павлівка – Локачі на ділянці с.Павлівка – смт.Локачі; Т-03-03 Луцьк – Радомишль – Демидівка – Дубно (в межах Волинської області).

    На Рівненщині з 12:00 8 лютого обмежено рух великовагових транспортних засобів в напрямку міста Київ на ділянці автодороги М-06 Київ – Чоп, км 258+513 432+877.

    У Черкаській області з 13.00 8 лютого обмежено рух вантажного і громадського пасажирського транспорту на автомобільних дорогах області: М-05 Київ – Одеса (км 143+009 - км 237+089); Н-01 Київ – Знам’янка (км 123+687- км 242+004); Н-08 Бориспіль – Дніпро – Запоріжжя – Маріуполь (км 81+003 – км 168+695).

    На Полтавщині на двох дорогах діють обмеження руху для вантажного автотранспорту: Н-08 Бориспіль – Дніпро – Запоріжжя – Маріуполь та М-03 Київ – Харків – Довжанський.

    У Київській області з 13.00 діють обмеження руху для вантажного транспорту на дорогах державного значення Київської області. Зокрема, обмеження діють на дорогах: М-01 Київ – Чернігів – Нові Яриловичі, М-03 Київ – Харків – Довжанський, М-05 Київ – Одеса, М-06 Київ – Чоп, М-07 Київ– Ковель – Ягодин, Н-01 Київ – Знам'янка, Н-08 Бориспіль – Дніпро – Запоріжжя – Маріуполь.

    Крім цього, з 15.00 заборонено транзитний рух великовагового транспорту через м. Київ.

    Інформація про зняття обмеження та відновлення руху автотранспорту в областях надаватиметься додатково.

    Наразі залізничний транспорт та аеропорти функціонують у звичайному режимі. Всього до ліквідації наслідків негоди залучено близько 2 тис. 220 осіб та 1 тис. 670 од. техніки.

    Теги: прогноз погоди дороги снігопад
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