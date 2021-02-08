Негода на Одещині: знеструмлені населені пункти та ковзанки на вулицях (фото)

8 лютого в Одесі йде мокрий сніг

У понеділок, 8 лютого, без світла внаслідок негоди залишилися населені пункти Білгород-Дністровського та Одеського районів, повідомили в пресслужбі ДТЕК Одеські електромережі.

Через несприятливі погодні умови вдень без світла залишилося 44 населені пункти, із них 5 – частково. Зазначається, що роботи ускладнюються через ожеледь на дорогах. В деяких місцях просто неможливо проїхати.

Ніч і ранок 8 лютого в Одесі пройшли в умовах погіршення негоди: крижаний вітер, дощ і мінусова температура привели до ожеледиці.

Вулиці міста перетворилися на суцільну ковзанку. Громадський транспорт ходить з перебоями, а з дахів падають бурульки, пише 048.ua.

Пісок, який комунальні працівники розкидали маленькими купками, давно втоптали в лід – він більше не рятує від ковзання.

У зв'язку з погодними умовами одеська мерія просить містян максимально обмежити переміщення містом, без крайньої потреби не виїжджати на особистому автотранспорті на вулиці Одеси. Літнім людям, вагітним жінкам і дітям рекомендовано максимально обмежити перебування на вулиці.

Всього для боротьби з негодою задіяно 96 одиниць техніки та 1890 працівників комунальних підприємств.

За повідомленням Гідрометцентру, 8 лютого в Одесі та області вітер східний, вдень південно-східний, пориви 15-18 м/с, налипання мокрого снігу, ожеледь, ожеледиця.

Нагадаємо, через негоду «Укрзалізниця» готується працювати в посиленому режимі, щоби забезпечити безперервність руху, резервні вагони та склади поїздів стоять напоготові.