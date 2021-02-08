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    Негода на Одещині: знеструмлені населені пункти та ковзанки на вулицях (фото)

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    В Одесі мерія просить містян максимально обмежити переміщення містом - Негода на Одещині: знеструмлені населені пункти та ковзанки на вулицях (фото)
    В Одесі мерія просить містян максимально обмежити переміщення містом
    Фото: 048.ua

    8 лютого в Одесі йде мокрий сніг

    У понеділок, 8 лютого, без світла внаслідок негоди залишилися населені пункти Білгород-Дністровського та Одеського районів, повідомили в пресслужбі ДТЕК Одеські електромережі. 

    Через несприятливі погодні умови вдень без світла залишилося 44 населені пункти, із них 5 – частково. Зазначається, що роботи ускладнюються через ожеледь на дорогах. В деяких місцях просто неможливо проїхати.

    Ніч і ранок 8 лютого в Одесі пройшли в умовах погіршення негоди: крижаний вітер, дощ і мінусова температура привели до ожеледиці.

    Вулиці міста перетворилися на суцільну ковзанку. Громадський транспорт ходить з перебоями, а з дахів падають бурульки, пише 048.ua. 

    Пісок, який комунальні працівники розкидали маленькими купками, давно втоптали в лід  – він більше не рятує від ковзання. 

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    Негода на Одещині: знеструмлені населені пункти та ковзанки на вулицях (фото)
    Негода на Одещині: знеструмлені населені пункти та ковзанки на вулицях (фото)
    Негода на Одещині: знеструмлені населені пункти та ковзанки на вулицях (фото)
    Негода на Одещині: знеструмлені населені пункти та ковзанки на вулицях (фото)
    Негода на Одещині: знеструмлені населені пункти та ковзанки на вулицях (фото)
    Негода на Одещині: знеструмлені населені пункти та ковзанки на вулицях (фото)

    У зв'язку з погодними умовами одеська мерія просить містян максимально обмежити переміщення містом, без крайньої потреби не виїжджати на особистому автотранспорті на вулиці Одеси. Літнім людям, вагітним жінкам і дітям рекомендовано максимально обмежити перебування на вулиці.

    Всього для боротьби з негодою задіяно 96 одиниць техніки та 1890 працівників комунальних підприємств.

    За повідомленням Гідрометцентру, 8 лютого в Одесі та області вітер східний, вдень південно-східний, пориви 15-18 м/с, налипання мокрого снігу, ожеледь, ожеледиця.

    Нагадаємо, через негоду «Укрзалізниця» готується працювати в посиленому режимі, щоби забезпечити безперервність руху, резервні вагони та склади поїздів стоять напоготові.

    Теги: прогноз погоди Одеса ДТЕК транспорт снігопад негода
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