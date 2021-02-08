Погодні умови ускладнюються: мешканцям Київщини нагадали телефони екстрених служб

Рятувальники надають допомогу у разі автопригод на засніжених дорогах

У разі потреби мешканці Київщини можуть цілодобово звертатися до екстрених служб

Київщину охопив потужний циклон. Синоптики прогнозують майже весь тиждень складні погодні умови: сніг, хуртовини, снігові замети, сильні пориви вітру, ожеледицю, температуру -13 -18°C.

У зв’язку з цим голова Київської облдержадміністрації Василь Володін закликав водіїв утриматися від поїздок, повідомляє пресслужба ОДА.

«Комунальні служби області цілодобово працюють над забезпеченням належного стану доріг, але погодні умови ускладнюються. Тому прошу всіх учасників дорожнього руху бути уважними на автошляхах, кермувати обачно та відповідально, а за можливості утриматися від поїздок», – зазначив Володін.

Очільник Київщини також нагадав, що в області працюють цілодобові диспетчерські служби, в які можна звернутися за потреби:

У разі аварії на електромережах – 0800 400 740

Щодо утримання місцевих доріг – 096 147 87 00

Пожежна охорона – 101

Поліція – 102

Швидка допомога – 103

Аварійна служба газу – 104

У зв’язку з ускладненням погодних умов на Київщині із 13:00 8 лютого на окремих ділянках доріг тимчасово обмежено рух великогабаритних транспортних засобів.

Також з 15:00 8 лютого в’їзд великогабаритного транспорту до Києва тимчасово обмежений.

Через снігопад у Києві транспортний колапс.