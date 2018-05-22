На Одещині на базі відпочинку стався вибух: є постраждалий
-
Розсилка
Поліцейські встановлюють обставини вибуху на базі відпочинку в Затоці
На Одещині на території бази відпочинку в селищі Затока стався вибух, одна людина отримала опіки рук, ніг і обличчя.
Як повідомляє прес-служба поліції Одеської області, потерпілого направили до лікарні.
На місці події працюють вибухотехніки й слідчо-оперативна група.
У поліції зазначають, що попередня причина – вибух газо-повітряної суміші під час підготовки до підпалу.
Правоохоронці вирішують питання про відкриття кримінального провадження, попередня кваліфікація – стаття 194 (умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України.
Напередодні у місті Ізмаїлі на Одещині у двір приватного будинку кинули гранату, внаслідок інциденту ніхто не постраждав. Зазначимо, про вибух місцеві ЗМІ повідомили 19 травня. Сам вибух за даними ЗМІ стався у ніч на 18 травня.
Нагадаємо, в Індустріальному районі міста Дніпро біля кафе вибухнув невідомий пристрій.