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    На Одещині на базі відпочинку стався вибух: є постраждалий

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    На Одещині на базі відпочинку стався вибух: є постраждалий

    Поліцейські встановлюють обставини вибуху на базі відпочинку в Затоці

    На Одещині на території бази відпочинку в селищі Затока стався вибух, одна людина отримала опіки рук, ніг і обличчя.

    Як повідомляє прес-служба поліції Одеської області, потерпілого направили до лікарні.

    На місці події працюють вибухотехніки й слідчо-оперативна група.

    У поліції зазначають, що попередня причина – вибух газо-повітряної суміші під час підготовки до підпалу.

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    На Одещині на базі відпочинку стався вибух: є постраждалий
    На Одещині на базі відпочинку стався вибух: є постраждалий
    На Одещині на базі відпочинку стався вибух: є постраждалий
    На Одещині на базі відпочинку стався вибух: є постраждалий

    Правоохоронці вирішують питання про відкриття кримінального провадження, попередня кваліфікація – стаття 194 (умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України.

    Напередодні у місті Ізмаїлі на Одещині у двір приватного будинку кинули гранату, внаслідок інциденту ніхто не постраждав.  Зазначимо, про вибух місцеві ЗМІ повідомили 19 травня. Сам вибух за даними ЗМІ стався у ніч на 18 травня. 

    Нагадаємо, в Індустріальному районі міста Дніпро біля кафе вибухнув невідомий пристрій.

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