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    На офіційному сайті Олімпіади у Токіо Крим відділили від України

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    Між материковою частиною України і Кримом зазначено межу - На офіційному сайті Олімпіади у Токіо Крим відділили від України

    Між материковою частиною України і Кримом зазначено межу

    Фото: olympics.com

    Офіційна церемонія відкриття Олімпійських ігор у Токіо відбудеться 23 липня

    На офіційному сайті Олімпійських ігор-2020 у Токіо між Кримом і Україною зобразили межу. На малюнку Крим відділений кордоном від України.

    У спливаючому вікні Olympics Cheer Zone між материковою частиною України і Кримом зазначено межу так, ніби це різні країни.

    Зазначимо, Олімпійські ігри стартують у Токіо з 23 липня і триватимуть до 8 серпня. Україну на Олімпіаді у Токіо представлять 157 атлетів у 25 видах спорту. Офіційна церемонія відкриття відбудеться 23 липня. Початок о 14:00.
    Нагадаємо, за день до офіційної церемонії відкриття Олімпіади до олімпійського селища завітав президент НОК Сергій Бубка. Кілька днів тому він розповідав «Главкому», що готовий особисто підтримати спортсменів і зняти зайве психологічне навантаження. Додав Сергій Назарович хвилювання чи зняв дивіться у фоторепортажі.

    Тим часом, телеканал «Дом», який фінансується за рахунок держбюджету і був створений для жителів тимчасово окупованих територій України, показав у сюжеті карту Росії з окупованим Кримом. Щоправда пізніше відео прибрали з публічного доступу.

    Теги: Крим Олімпіада Сергій Бубка кордон
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    На офіційному сайті Олімпіади у Токіо Крим відділили від України