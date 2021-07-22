На офіційному сайті Олімпіади у Токіо Крим відділили від України

Офіційна церемонія відкриття Олімпійських ігор у Токіо відбудеться 23 липня

На офіційному сайті Олімпійських ігор-2020 у Токіо між Кримом і Україною зобразили межу. На малюнку Крим відділений кордоном від України.

У спливаючому вікні Olympics Cheer Zone між материковою частиною України і Кримом зазначено межу так, ніби це різні країни.

Зазначимо, Олімпійські ігри стартують у Токіо з 23 липня і триватимуть до 8 серпня. Україну на Олімпіаді у Токіо представлять 157 атлетів у 25 видах спорту. Офіційна церемонія відкриття відбудеться 23 липня. Початок о 14:00.

Нагадаємо, за день до офіційної церемонії відкриття Олімпіади до олімпійського селища завітав президент НОК Сергій Бубка. Кілька днів тому він розповідав «Главкому», що готовий особисто підтримати спортсменів і зняти зайве психологічне навантаження. Додав Сергій Назарович хвилювання чи зняв дивіться у фоторепортажі.

Тим часом, телеканал «Дом», який фінансується за рахунок держбюджету і був створений для жителів тимчасово окупованих територій України, показав у сюжеті карту Росії з окупованим Кримом. Щоправда пізніше відео прибрали з публічного доступу.