На Олімпіаді українка зафіксувала перший рекорд

В стартовому матчі жіночого футбольного турніру гравець збірної Бразилії Форміга зіграла на сьомій Олімпіаді

Український арбітр Катерина Монзуль зафіксувала кілька рекордів в матчу першого туру футбольного олімпійського турніру. В матчі між збірними Бразилії та Китаю, який вона обслуговувала, гравчиня Марта оформила «дубль» і стала першою футболісткою, яка забивала на п'яти Олімпіадах поспіль. На її рахунку вже 12 забитих м'ячів на Іграх.

Партнерка Марти по збірній Бразилії, 43-річна Форміга, що вийшла у стартовому складі й відіграла 72 хвилини, стала першою, кому вдалося зіграти на семи олімпійських футбольних турнірах. Примітно, що жіночий футбол було включено до програми олімпійських видів спорту лише в 1996 році — відповідно, спортсменка, яка виступає на позиції півзахисника, не пропустила жодних Ігор, ставши в 2004-му та 2008-му срібним призером!

До абсолютного олімпійського рекорду Формізі поки що далеко. Тут пальма першості належить канадцю Іану Міллару, який виступав у змаганнях з кінного спорту з 1972-го по 2012-й і взяв участь у десяти Олімпіадах.