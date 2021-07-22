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    На Олімпіаді українка зафіксувала перший рекорд

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    Арбітр Катерина Монзуль першою з українок вийшла на змагання - На Олімпіаді українка зафіксувала перший рекорд
    Арбітр Катерина Монзуль першою з українок вийшла на змагання
    Фото з відкритих джерел

    В стартовому матчі жіночого футбольного турніру гравець збірної Бразилії Форміга зіграла на сьомій Олімпіаді

    Український арбітр Катерина Монзуль зафіксувала кілька рекордів в матчу першого туру футбольного олімпійського турніру. В матчі між збірними Бразилії та Китаю, який вона обслуговувала, гравчиня Марта оформила «дубль» і стала першою футболісткою, яка забивала на п'яти Олімпіадах поспіль. На її рахунку вже 12 забитих м'ячів на Іграх.

    Партнерка Марти по збірній Бразилії, 43-річна Форміга, що вийшла у стартовому складі й відіграла 72 хвилини, стала першою, кому вдалося зіграти на семи олімпійських футбольних турнірах. Примітно, що жіночий футбол було включено до програми олімпійських видів спорту лише в 1996 році — відповідно, спортсменка, яка виступає на позиції півзахисника, не пропустила жодних Ігор, ставши в 2004-му та 2008-му срібним призером!

    До абсолютного олімпійського рекорду Формізі поки що далеко. Тут пальма першості належить канадцю Іану Міллару, який виступав у змаганнях з кінного спорту з 1972-го по 2012-й і взяв участь у десяти Олімпіадах.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Олімпіада
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    На Олімпіаді українка зафіксувала перший рекорд