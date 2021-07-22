Бубка вишикував українських олімпійців у Токіо

Завтра, 23 липня, бере старт Олімпіада в Японії

До старту Олімпіади залишилися лічені години. Змагання вже почалися. Попередній раунд грають жіночі футбольні збірні. А фінали не в ігрових видах розпочнуться вже 24 липня. І в перший день вийде на килим Дарина Білодід – дзюдоїстка, якій не має рівних на планеті.

За день до офіційної церемонії відкриття Олімпіади до олімпійського селища завітав президент НОК Сергій Бубка. Кілька днів тому він розповідав «Главкому», що готовий особисто підтримати спортсменів і зняти зайве психологічне навантаження. Додав Сергій Назарович хвилювання, чи зняв, дивіться у фоторепортажі.