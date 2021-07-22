Головного режисера відкриття Олімпіади звільнили за жарт про Голокост 23 роки тому

У 1998 році японський комік на сцені розкидав паперових чоловічків і запропонував глядачам «пограти в Голокост»

У Токіо, де 23 липня відбудеться урочиста церемонія відкриття ХХХІІ Олімпіади, був звільнений головний режисер церемонії відкриття Ігор Кентаро Кобаяші. Колишній японський комік недоречно пожартував у 1998 році, пише Mainichi Shimbun.

23 роки тому Кобаяші на сцені розкидав паперових чоловічків і запропонував глядачам «пограти в Голокост». Відеоролик з виступом коміка швидко поширився в мережі.

Єврейська правозахисна організація Центр Симона Візенталя розкритикував Кобаяші за минулі «антисемітські жарти».

«Кожна людина, якою б творчою вона не була, не має права знущатися над жертвами нацистського геноциду», – йдеться в заяві Центру.

Сьогодні, 22 липня, Кобаяші був звільнений зі своєї посади. Він також оприлюднив заяву, у якій вибачився за свої слова, назвавши їх «надзвичайно необдуманими».

Раніше стало відомо, хто понесе прапор України на відкритті Олімпіади.

Нагадаємо, Ігри в Токіо триватимуть з 23 липня по 8 серпня.

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