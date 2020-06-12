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    На озері Світязь зафіксували рекордне підняття рівня води

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    Озеро Світязь знову наповнилося водою&nbsp; - На озері Світязь зафіксували рекордне підняття рівня води
    Озеро Світязь знову наповнилося водою 

    Рівень води в найбільшому озері України з кінця травня постійно зростає

    Сьогодні вранці, 12 червня, рівень води в озері Світязь встановився на відмітці 110см відносно рівня 0, додавши за останню добу 4 см.

    «Для розуміння, в об'ємі це становить 1 млн.100 тис.куб.метрів., це рекордне добове підняття рівня води у цьому році», – написав керівник регіонального офісу водних ресурсів у Волинській області Назарій Поліщук на своїй сторінці у Facebook.

    Починаючи з 31 травня рівень води в найбільшому озері України постійно зростає.



    Також позитивні новини є і про річку Стир. За добу рівень води по водпосту міста Луцька зріс на 15 см і становить 2м 77см відносно рівня 0.

    Нагадаємо, в Україні з минулого вересня до травня нинішнього року випало трохи більше 70% від звичайної норми опадів, яка припадає на цей період. В Українському гідрометеорологічному центрі такий стан називають критичним. Про це йдеться у матеріалі «Десять Київських водосховищ за вісім місяців. Чому Україну залишає вода».

    Раніше повідомлялося, що у Чернігові висохло озеро, в якому понад тисячу років тому проводили перші обряди хрещення.

    Крім того ще навесні озеро Світязь на Волині почало перетворюватися на пустелю.

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    екологія вода Волинська область Україна природа
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