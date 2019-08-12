В Угорщині стався землетрус



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Землетрус стався поблизу містечка Хевеш в східній Угорщині

Про постраждалих чи пошкодження майна та інфраструктури не повідомляється

В Угорщині стався землетрус магнітудою 4,1 за шкалою Ріхтера, пише місцеве видання Origo.

Землетрус стався приблизно о 1.30 ночі поблизу містечка Хевеш в східній Угорщині.

У повідомленні вказано, що оскільки магнітуда землетрусу складала 4,1 за шкалою Ріхтера, його змогли відчути люди. Про постраждалих чи пошкодження майна та інфраструктури не повідомляється.

Минулого тижня у Туреччині від 6,5-бального землетрусу постраждали близько тисячі будинків, із них кожен десятий – сильно. Про 108 зафіксованих випадків сильних пошкоджень заявили в уряді країни.

8 серпня повідомлялося, в західній турецькій провінції Денізлі стався землетрус. Епіцентр припав на район Бозкурт.

За чотири години турецькі сейсмологи зафіксували 56 підземних поштовхів магнітудою від 1,1 до 6 в районі міста Ізмір та провінції Денізлі.

Нагадаємо, що 5 серпня на південному заході Ірану стався землетрусмагнітудою 5,2 бали.

Раніше повідомлялося, що в японській префектурі Фукусіма стався землетрус магнітудою 6,4. Епіцентр землетрусу знаходився на глибині 45 кілометрів.