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    В Угорщині стався землетрус

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    Землетрус стався поблизу містечка Хевеш в східній Угорщині - В Угорщині стався землетрус
    Землетрус стався поблизу містечка Хевеш в східній Угорщині

    Про постраждалих чи пошкодження майна та інфраструктури не повідомляється

    В Угорщині стався землетрус магнітудою 4,1 за шкалою Ріхтера, пише місцеве видання Origo.

    Землетрус стався приблизно о 1.30 ночі поблизу містечка Хевеш в східній Угорщині.

    У повідомленні вказано, що оскільки магнітуда землетрусу складала 4,1 за шкалою Ріхтера, його змогли відчути люди. Про постраждалих чи пошкодження майна та інфраструктури не повідомляється.

    Минулого тижня у Туреччині від 6,5-бального землетрусу постраждали близько тисячі будинків, із них кожен десятий – сильно. Про 108 зафіксованих випадків сильних пошкоджень заявили в уряді країни.

    8 серпня повідомлялося, в західній турецькій провінції Денізлі стався землетрус. Епіцентр припав на район Бозкурт.

    За чотири години турецькі сейсмологи зафіксували 56 підземних поштовхів магнітудою від 1,1 до 6 в районі міста Ізмір та провінції Денізлі. 

    Нагадаємо, що 5 серпня на південному заході Ірану стався землетрусмагнітудою 5,2 бали.

    Раніше повідомлялося, що в японській префектурі Фукусіма стався землетрус магнітудою 6,4. Епіцентр землетрусу знаходився на глибині 45 кілометрів.

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