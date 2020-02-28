На південному сході Іспанії військовий літак впав у море



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Пошуковим загонам вдалося виявити уламки літака, проте «ознак того, що пілот зміг катапультуватися, немає»

На південному сході Іспанії літак військово-повітряних сил впав у море біля узбережжя провінції Мурсія.

Про це повідомляє ВВС Іспанії.

«Літак C-101 з Головної академії ВПС впав у море недалеко від піщаної коси Ла-Манга в Мурсії в другій половині дня», - повідомили у Twitter ВПС Іспанії.

Інформації про причини катастрофи і наявності жертв поки немає.

Un avión C-101 de la Academia General del Aire #AGA ha caído al mar en las proximidades de #LaManga #Murcia a primera hora de esta tarde — Ejército del Aire (@EjercitoAire) February 27, 2020

Пізніше стало відомо, що пошуковим загонам вдалося виявити уламки літака, проте «ознак того, що пілот зміг катапультуватися, немає».

До слова, 10 лютого, Секретар Вищої ради національної безпеки Ірану Алі Шамхані запросив секретаря Ради нацбезпеки і оборони України Олексія Данілова приїхати в Іран для розслідування катастрофи збитого літака МАУ. Секретар Вищої ради національної безпеки Ірану запросив Данілова приїхати в Іран для «спільного розгляду питання».

Нагадаємо, цього тижня міністр закордонних справ Ірану Мохаммад Джавад Заріф заявив, що чорні скриньки літака «МАУ» поки не можуть розшифрувати, але передавати їх іншим країнам ніхто не збирається.

На що глава Міністерства закордонних справ Ірану Мохаммад Джавад Заріф відповів, що Тегеран готовий до співпраці з українською стороною під час розслідування обставин цієї авікатастрофи.