Іран не може розшифрувати чорні скриньки літака «МАУ» і звинувачує в цьому США



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Передавати чорні скриньки іншим країнам Іран не збирається

Міністр закордонних справ Ірану Мохаммад Джавад Заріф заявив, що чорні скриньки літака «МАУ» поки не можуть розшифрувати, але передавати їх іншим країнам ніхто не збирається.

Про це він сказав в інтерв’ю NBC.

Як розповів міністр, він визнає, що Іран не може розшифрувати скриньки без допомоги західних експертів і при цьому зазначив, що відповідно до міжнародних авіаційних правил, країна мала і має право проводити розслідування щодо катастрофи літака.

Водночас Заріф звинуватив США у відсутності допомоги з розшифровкою чорних скриньок та зауважив, що Америка не відгукнулася на прохання надати програмне забезпечення та кабелі.

«Ми попросили допомоги. Чому США не допомогли нам? Це гуманітарна проблема. Чому вони не дали нам програмне забезпечення? Чому вони не дали нам досвід?», – сказав міністр.

Також він додав, що на даний момент із чорними скриньками не проводиться ніяких робіт і їх ніхто не бути торкатися без присутності всіх зацікавлених сторін.

Україна, Канада, Афганістан, Швеція та Об’єднане Королівство – держави, чиї громадяни загинули в авіакатастрофі «МАУ», звернулися до офіційного Тегерану з вимогою передати бортові самописці.

Як повідомлялося, 8 січня після зльоту з тегеранського аеропорту зазнав аварії літак «Міжнародних авіаліній України» рейсу PS752. На його борту перебували 176 осіб, усі вони загинули. Пасажирами авіалайнера були громадяни України, Ірану, Канади, Швеції, Афганістану, Великої Британії.

Нагадаємо, канадські юристи хочуть домогтися від Ірану компенсації щонайменше $1,1 млрд через збиття українського літака МАУ. У позові факт збиття українського літака названо «навмисним терористичним актом».