Пасажирка, яка прибула з Італії до Києва, обурена, що її погано перевірили на коронавірус



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Українка обурюється, що пасажирам з Італії не зробили тести на коронавірус

Українка Тетяна Попова, яка прибула літаком з Італії до Києва, обурена, що її погано перевірили на коронавірус.

Про це вона написала на своїй сторінці в Facebook.

Санітарний контроль при прильоті з Італії вона назвала профанацією.

«Вскочили в літак дві набурмосені тітоньки. Протичумних костюмів всім не вистачило, тому в флізеліновому халаті поверх фуфайки. Пронеслись по літаку тикаючи всім в лоба термометри. Ні в кого температури не виявилось. Тітоньки вибігли з літака. Всьо, проконтрольовано. Тепер що я хочу сказати. Вже інфіковані, але ще в інкубаційному періоді ще не мають температури, а от тест на коронавірус вже покаже інфікування», - написала вона.

За її словами, чомусь усім пасажирам не зробили тест на коронавірус.

«Люди, в яких температура підвищена, о бінго, не всі з коронавірусом, бо є ще ангіни, бронхіти, гайморити, пневмонії, апендицити врешті решт. І що робити з тими, в кого температура - правильно, тестувати на коронавірус. Якщо хочемо називати це «санітарним контролем», то варто робити тестування на коронавірус. Всім. І з температурою і без, замість влаштовувати це шапіто. І які ж спитаєте я маю пропозиції? Варто державі або тести закупати, або кордони закривати, або розслабитись і не парити мозок людям на кордоні цими температурами», - зазначила Попова.

Раніше міністр охорони здоров'я Зоряна Скалецька повідомила, що Україна отримала від ВООЗ тест-системи, яких вистачить на понад 900 зразків.

Раніше також повідомлялося, що серед інфікованих в Італії є українка.

Також нагадаємо, що вже чотирьох громадян України - членів екіпажу круїзного лайнера Diamond Princess госпіталізовано із коронавірусною інфекцією до лікарень Токіо. Стан їхнього здоров'я задовільний. Інші громадяни України продовжують перебувати на борту лайнера Diamond Princess, поінформували в МЗС.

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