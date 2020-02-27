В Іспанії почали добувати біогаз із апельсинів нова енергія



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В Іспанії почали добувати біогаз із апельсинів

Для виготовлення біогазу використовуються апельсини, які не вживаються у їжу

Влада іспанського міста Севілья вирішила видобувати біогаз з відходів гіркого апельсина, який росте на вулицях. Про це повідомляє El Pais.

Зазначається, що цитрусові дуже ефективні при створенні біогазу для виробництва електроенергії.

У Севільї росте близько 45 тис. цитрусових дерев, кожне з яких виробляє близько 130 кг апельсинів. Після дозрівання ці фрукти зазвичай потрапляють на звалище, тому міська рада прийняла рішення використовувати їх як джерело біогазу для отримання енергії.

Експерти компанії Emasesa представили пілотний проект, який передбачає використання біопалива для постачання електрикою очисних станцій і об'єктів водопостачання. Установка вичавлює сік і очищає отриману рідину від м'якоті і шкірки.

Отриманий сік вводиться в іншу установку, яка виробляє біогаз, що потім перетворюється на електроенергію. Органічні відходи виробництва стають компостом для полів.

Згодом напрацювання проекту будуть використані для переходу на економіку, засновану на використанні поновлюваних ресурсів. Для пілотного запуску буде використано 35 тонн з ніж 1700 тонн апельсинів, зібраних на вулицях міста в цьому сезоні, що вважається не дуже хорошим урожаєм через відсутність дощу. З кожної тонни апельсинів можна отримати близько 500 літрів соку і 500 кілограмів шкірки.

«Це інноваційний досвід, який дозволяє використовувати цінну органічну речовину. Йдеться про нововведення для очисних установок, які є великими споживачами енергії», – заявив фахівець компанії Emasesa Енріке Вакерісо. Експерт також зазначив, що фрукти, які через вплив міських забруднень не стали використовувати навіть для виробництва джемів, в кінцевому підсумку стануть інструментом для зниження забруднень.

Раніше повідомялося, що житель Одещини перетворює рослинні відходи на біопаливо.