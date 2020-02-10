Влада Ірану запросила секретаря РНБО для розслідування катастрофи літака МАУ



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8 січня в Тегерані (Іран) розбився літак Boeing-737 авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України»

Секретар Вищої ради національної безпеки Ірану запросив Данілова приїхати в Іран для «спільного розгляду питання»

Секретар Вищої ради національної безпеки Ірану Алі Шамхані запросив секретаря Ради нацбезпеки і оборони України Олексія Данілова приїхати в Іран для розслідування катастрофи збитого літака МАУ.

Про це повідомляє іранське державне агентство IRNA.

Так, очільники відомств поговорили телефоном 10 лютого. Шамхані висловив співчуття українському колезі.

Він «підкреслив рішучість» Ірану відновити співпрацю з пов’язаними зі справою сторонами, зокрема нагадавши, що українська група першою з іноземних експертів в’їхала до країни.

Також іранський чиновник наголосив на важливості уникнення непорозумінь у процесі розслідування. Він підтвердив, що проведення технічних оцінок може допомогти завершити справу в експертній і неполітичній обстановці.

Також Шамхані запросив Данілова приїхати в Іран для «спільного розгляду питання».

Іранський чиновник також вважає, що технічні оцінки катастрофи можуть допомогти завершити справу «в експертній та неполітичній» атмосфері.

Як відомо, 8 січня в Тегерані (Іран) розбився літак Boeing-737 авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України», що мав виконати рейс до Києва. На борту перебувало 176 людей, серед них 11 українців.

Згодом Іран визнав, що помилково збив український літак. Відповідальність за збиття літака взяв на себе Корпус вартових Ісламської революції.

Очільник міністерства закордонних справ Ірану Мохаммад Джавад Заріф заявив, що винний у катастрофі літака МАУ поблизу Тегерана станом на 25 січня перебуває у в’язниці.

Нещодавно президент Ірану Хасан Рухані передав листа президенту України Володимиру Зеленському щодо збиття літака «Міжнародних авіаліній України» в Тегерані.

19 січня іранська державна новинна агенція IRNA повідомила, що Іран наразі не планує передавати чорні скриньки Києву.

Натомість 20 січня повідомлялося, що Україна та Іран домовилися про передачу уламків літака авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» і чорних скриньок.

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