На Вінниччини вперше наприкінці грудня люди збирають гриби

Місцеві жителі кажуть, що наразі в лісі можна знайти лисички, опеньки та лісові гливи

На Вінниччині люди всередині зими збирають небувалі врожаї грибів. Про це повідомляє Вінниця.info, пише agronews.ua.

Зазначається, що 17 грудня 2020 року Мирослава Марченко з Ямполя, що на Вінниччині, назбирала у селі Безводне відро грибів.

Каже, що подібне вперше, коли наприкінці грудня готувала для чоловіка лисички, опеньки та лісові гливи.

«Ми поїхали до цього села, бо там біля лісової криниці встановлювали хрест. Місцеві нас ще вирішили покатати там на тракторі. І я помітила гриби. Спочатку опеньки. Вони невеличкі такі, на тоненьких ніжках. А потім і лисички. А ще лісові гливи. Вони ростуть на деревах», – розповідає пані Мирослава.

Разом із Марченко гриби у лісі Безводного збирала туристка з Ямполя Наталія Костюк.

«Наталка назбирала трохи менше, ніж я. Майже половину відра, але їй вистачило, щоб також приготувати смачну вечерю», – посміхається пані Мирослава.