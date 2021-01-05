НАБУ викликає колишнього соратника Порошенка на допит

Кононенка викликають на допит як свідка у справі про зловживання владою

Національне антикорупційне бюро України викликає на допит екснародного депутата, колишнього першого заступника голови фракції партії «Блок Петра Порошенка» Ігоря Кононенка на 10 ранку 11 січня.

Згідно з повісткою, оприлюдненою на сайті НАБУ, детективи здійснюють досудове розслідування в кримінальному провадженні №52018000000000182 від 2 березня 2018 року за ознаками кримінальних злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364 і ч. 1 ст. 366 КК України.

«З огляду на попередні нез'явлення без поважних причин на виклики публікуємо повістку про виклик свідка у вказаному кримінальному провадженні Кононенка Ігоря Віталійовича, зареєстрованого за адресою: вул. Рейтарська, м. Київ, і який проживає за адресою: вул. Радіальна, м. Київ. Вам необхідно прибути 11.01.2021 року о 10:00», - йдеться в тексті повістки.

У свою чергу журналіст, екснардеп і член наглядової ради «Укрзалізниці» Сергій Лещенко повідомив, що колишнього народного депутата Ігоря Кононенка мають допитати як свідка у рамках справи про видачу за заниженою вартістю спеціального дозволу на користування державними надрами в Полтавській області фірмою «Аркона Газ-Енергія».

Наприкінці березня компанія Вадима Новинського Regal Petroleum plc. (пізніше перейменована в Enwell Energy) з активами в Україні повідомила про купівлю за $8,63 млн ТОВ «Аркона Газ-Енергія», що володіє ліцензією на дослідно-промислову розробку Свистунківсько-Червонолуцького газоконденсатного родовища (Полтавська обл.). Наприкінці липня НАБУ здійснювало обшуки в Smart Energy Новинського в рамках розслідування законності видачі в 2017 році спеціального дозволу на видобуток вуглеводнів ТОВ «Аркона Газ-Енергія».

Згідно з даними ДНВП «Геоінформ України», ліцензія «Аркона Газ-Енергія» на розробку Свистунківсько-Червонолуцького газоконденсатного родовища діє до 18 травня 2037 року.

«Укрнафта», яка була попереднім власником спеціального дозволу на розробку Свистунківсько-Червонолуцького родовища, заявила про неправомочність процедури під час видачі ліцензії «Арконі» в травні 2017 року і добилася позитивного вердикту суду першої інстанції на початку липня 2017 року, проте наприкінці вересня апеляційний суд став на бік нового власника. Enwell Energy планувала до кінця 2020 року розпочати буріння першої свердловини на родовищі.