На Порошенка чекають розмови з Меркель і Тіллерсоном
- Вчора, 14:38
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Порошенко анонсував важливі телефонні розмови
Президент України Петро Порошенко у п’ятницю, 22 грудня, проведе телефонні розмови з канцлером Німеччини Ангелою Меркель і з державним секретарем США Рексом Тіллерсоном.
Про це він заявив, виступаючи на урочистому заході з нагоди 100-річчя української дипломатії.
«Одразу після нашої з вами зустрічі у мене відбудеться телефонна розмова з канцлером Німеччини Ангелою Меркель сьогодні. Сьогодні ж відбудеться телефонна розмова з державним секретарем Сполучених Штатів Америки Рексом Тіллерсоном», - розповів Порошенко.
Як повідомлялося, президент Росії Володимир Путін обговорив з канцлером ФРН Ангелою Меркель виведення російських офіцерів зі складу Спільного центру з контролю і координації на сході України (СЦКК).
Джерело: Укрінформ