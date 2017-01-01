Путін поскаржився Меркель на «провокації» Києва на Донбасі

Путін обговорив з Меркель виведення російських офіцерів з СЦКК на Донбасі

Президент Росії Володимир Путін обговорив з канцлером ФРН Ангелою Меркель виведення російських офіцерів зі складу Спільного центру з контролю і координації на сході України (СЦКК). Як зазначається, Меркель в ході розмови цікавилася причинами виведення російських представників. «Володимир Путін, зокрема, зазначив, що українська влада довгий



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Путін і Меркель підтримали різдвяне перемир'я на Донбасі

Путін обговорив з Меркель виведення російських офіцерів з СЦКК на Донбасі

Президент Росії Володимир Путін обговорив з канцлером ФРН Ангелою Меркель виведення російських офіцерів зі складу Спільного центру з контролю і координації на сході України (СЦКК).

Як зазначається, Меркель в ході розмови цікавилася причинами виведення російських представників.

«Володимир Путін, зокрема, зазначив, що українська влада довгий час шляхом різних обмежень і провокацій цілеспрямовано ускладнювала умови перебування наших військових і виконання ними своїх обов'язків. На наші неодноразові пропозиції щодо врегулювання неприйнятної ситуації реакції не послідувало», - йдеться в повідомленні.

В ході розмови лідери домовилися продовжити обговорення питань, які необхідно вирішити для відновлення повноцінної роботи центру.

Путін і Меркель домовилися, що сторони додатково опрацюють необхідні для повернення російських офіцерів умови.

Також вони висловилися за якнайшвидший обмін полоненими і підтримали різдвяне перемир'я.

Нагадаємо, в МЗС Росії заявили, що російські представники СЦКК покинуть Україну 19 грудня через «напружену морально-психологічну обстановку».

14 грудня спостерігачам місії ОБСЄ передали лист від Міноборони РФ з повідомленням про те, що Росія збирається відкликати з території України офіцерів своїх Збройних сил з СЦКК.

Як відомо, Спільний центр з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін – група з контролю за дотриманням Мінського протоколу, до якої входять представники української та російської сторін.

Центр почав роботу 26 вересня 2014 року в місті Соледар Донецької області.

З квітня 2015 року українська та російська сторони почали вести окремі журнали випадків порушення режиму припинення вогню.

Учасники СЦКК зокрема домовляються зі сторонами про режим припинення вогню та допомагають гарантувати безпеку спостережній місії ОБСЄ.

Раніше повідомлялося, що у Мінську домовилися про перемир'я на Донбасі з 23 грудня.