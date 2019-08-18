На Прикарпатті кримінального авторитета затримали під час вимагання $70 тисяч
Чоловік вже був неодноразово судимий за контрабанду наркотиків та вимагання
В Івано-Франківській області співробітники СБУ затримали вже раніше судимого "кримінального авторитета" на систематичному вимаганні великих сум грошей у підприємців.
Про це повідомляє пресслужба СБУ.
Оперативники спецслужби встановили, що раніше неодноразово засуджений за тяжкі злочини, зокрема контрабанду наркотиків та вимагання, уродженець Калуша штучно створював приводи для «вибивання» неіснуючих боргів з підприємців. У разі несплати грошей зловмисник погрожував комерсантам насильством та фізичною розправою.
Співробітники СБУ задокументували факт вимагання $70 тисяч.
Під час спецоперації правоохоронці затримали зловмисника згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України на одній з центральних вулиць Калуша при отриманні чергового «траншу» у розмірі десять тисяч доларів США.
Фігуранту справи оголошено про підозру в скоєнні злочину передбаченого ч. 4 ст. 189 Кримінального кодексу України. Готується обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Заходи з викриття та затримання зловмисника проводились спільно зі слідчими поліції під процесуальним керівництвом прокуратури області.