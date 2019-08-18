На Прикарпатті кримінального авторитета затримали під час вимагання $70 тисяч



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В Івано-Франківській області СБУ затримала кримінального авторитета на вимаганні грошей у підприємців

Чоловік вже був неодноразово судимий за контрабанду наркотиків та вимагання

В Івано-Франківській області співробітники СБУ затримали вже раніше судимого "кримінального авторитета" на систематичному вимаганні великих сум грошей у підприємців.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що раніше неодноразово засуджений за тяжкі злочини, зокрема контрабанду наркотиків та вимагання, уродженець Калуша штучно створював приводи для «вибивання» неіснуючих боргів з підприємців. У разі несплати грошей зловмисник погрожував комерсантам насильством та фізичною розправою.

Співробітники СБУ задокументували факт вимагання $70 тисяч.

Під час спецоперації правоохоронці затримали зловмисника згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України на одній з центральних вулиць Калуша при отриманні чергового «траншу» у розмірі десять тисяч доларів США.

Фігуранту справи оголошено про підозру в скоєнні злочину передбаченого ч. 4 ст. 189 Кримінального кодексу України. Готується обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Заходи з викриття та затримання зловмисника проводились спільно зі слідчими поліції під процесуальним керівництвом прокуратури області.