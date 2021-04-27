На Прикарпатті повідомили про загибель українського бійця в зоні ООС
При цьому в штабі ООС таких заяв не було
Городенківська міська рада (Івано-Франківська область) повідомила про загибель українського військового в зоні операції Об'єднаних сил. Про це повідомляє пресслужба міськради.
У дописі зазначається, що Іван Ковальовський загинув від кулі снайпера. Повідомляється, що Іван Ковальовський з позивним «Африка» загинув 26 квітня. Він був уродженцем села Колінки.
«Висловлює щирі співчуття рідним і близьким з приводу смерті учасника АТО уродженця села Колінки – Ковалевського Івана Івановича «Африка», який загинув 26.04.2021 року від кулі ворожого снайпера», – повідомили в міськраді.
При цьому в штабі ООС не повідомляли про загибель або поранення українських військових в результаті снайперського обстрілу бойовиків ні вчора, ні днем раніше.
Відомо, що протягом минулої доби в районі Зайцевого бойовики двічі відкривали вогонь з автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів. У результаті цього обстрілу український воїн отримав поранення.
«Внаслідок ворожого вогню один український захисник отримав осколкове поранення. Воїну оперативно надали першу медичну допомогу та евакуювали до лікувального закладу», – йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас вважає, що з перспективою деескалації на російсько-українському кордоні перед «нормандським» самітом стоїть завдання повернутися до питань реалізації Мінських угод. Інакше Донбасу загрожує заморожений конфлікт.