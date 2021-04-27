МЗС Німеччини: Мінський процес у критичній точці, конфлікт може стати замороженим

Очільник МЗС Німеччини вважає, що робота в «нормандському форматі» і Мінському процесі не знаходиться на «нульовій позначці»

Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас вважає, що з перспективою деескалації на російсько-українському кордоні перед «нормандським» самітом стоїть завдання повернутися до питань реалізації Мінських угод. Інакше Донбасу загрожує заморожений конфлікт.

Про це Маас заявив під час онлайн-дискусії Atlantic Talk.

«Нормандський формат» і Мінський процес знаходяться в критичній точці, і зараз має дуже швидко стати зрозуміло, чи буде там якийсь рух, чи можуть Мінські угоди взагалі коли-небудь бути повністю втілені в життя обома сторонами. Якщо ж ні, це означатиме, що ми маємо справу із замороженим конфліктом, якого ми хочемо не допустити», – заявив глава МЗС Німеччини.

На його думку, робота в «нормандському форматі» і Мінському процесі не знаходиться на «нульовій позначці», оскільки є домовленість про режим припинення вогню, хоча він чим далі, тим більше порушується.

Маас зазначив, що саме та складна ситуація, з якою всі зіткнулися останнім часом на кордоні, є сигналом для всіх сторін в посиленому режимі зайнятися врегулюванням ситуації в рамках «нормандського формату» і Мінського процесу.

До слова, напередодні президент Франції Еммануель Макрон закликав президента Росії Володимира Путіна відвести війська і важкі озброєння від українського кордону та дотримуватися режиму припинення вогню на сході України.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба взяв участь в засіданні Ради ЄС у закордонних справах, де поінформував про військову активність Росії біля кордонів з Україною.

Зазначимо, 16 квітня Меркель, Макрон та Зеленський закликали Путіна забрати війська з українського кордону.

Того ж дня у Парижі відбулись перемовини лідерів України, Франції та Німеччини. На зустрічі обговорювали останнє загострення біля українських кордонів, безпекову ситуацію на Донбасі та проведення «нормандського саміту».

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