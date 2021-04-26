Контактна група щодо Донбасу проведе два засідання. Стало відомо, що обговорять

Засідання ТКГ мають відбутися у вівторок і середу

Цього тижня має відбутися два засідання в рамках Тристоронньої контактної групи щодо врегулювання на Донбасі. У вівторок, 27 квітня, пройдуть відеоконференції робочих підгруп, а у середу – загальне засідання ТКГ. Про це повідомила українська делегація в ТКГ.

Як розповіли в делегації, на порядку денному засідань ТКГ буде питання порушення режиму тиші проросійськими бойовиками, а також імплементація мінських угод та домовленостей Нормандської четвірки.

Також в рамках ТКГ розглянуть:

забезпечення безпеки в зоні конфлікту та дотримання режиму припинення вогню;

продовження розробки плану спільних кроків;

відновлення роботи КПВВ і відкриття нових в Золотому та Щасті;

обмін полоненими та повний і безумовний доступ міжнародних організацій до окупованих територій;

відновлення соціально-економічних зв'язків через лінію розмежування.

«Наразі продовжуються консультації на рівні політичних радників Нормандської четвірки, мета яких - повернутися до суворого дотримання сторонами повного та всеосяжного режиму припинення вогню», – додали в українській делегації.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що в ТКГ обговорюють введення санкцій за порушення режиму припинення вогню на Донбасі. Відповідний документ можуть підписати на засіданні 28 квітня.

До слова, як повідомили розслідувачі проєкту Bellingcat, російське Головне управління розвідки проводило таємні операції на території Чехії та Болгарії, спрямовані на послаблення військових спроможностей України.