Рятувальники потрапили під обстріл бойовиків біля Маріуполя

Від селища Гнутове до Маріуполя відстань 23 км

Сапери розміновували поле неподалік садового товариства

У районі населеного пункту Гнутове біля Маріуполя евакуювали 23 співробітників ДСНС, які займалися розмінуванням території. Про це сьогодні повідомляє пресслужба відомства. Зазначимо, що від селища Гнутове до Маріуполя відстань 23 км.

Роботи з розмінування призупинили через обстріл. Загиблих і постраждалих немає.

Сапери розміновували поле неподалік садового товариства.

Раніше повідомлялося, що під обстріл потрапили цивільні об'єкти й інфраструктура у Водяному. Окупанти випустили по населеному пункту 12 мін 120-го калібру, 4 міни 82-го калібру та 12 боєприпасів з СПГ. В результаті обстрілу мирні жителі не постраждали. Про обстріл з боку проросійських бойовиків українська сторона повідомила нотою спостерігачів СММ ОБСЄ. До ноти додали відповідні докази обстрілу та його наслідків.

Нагадаємо, днями під обстріл окупантів потрапили околиці Торецька, село Північне. Дві ракети від протитанкового комплексу пошкодили огорожу та вікна житлового будинку.

Додамо, вчора окупаційні війська 12 разів порушували перемир'я на Донбасі. Українські військовослужбовці в результаті обстрілів не постраждали.

Тим часом Зеленський доручив Єрмаку організувати зустріч з Путіним.

Як писав «Главком», президент України Володимир Зеленський 20 квітня запропонував президенту РФ Володимиру Путіну зустрітися «в будь-якій точці Донбасу, де йде війна».

Путін відреагував на пропозицію президента України зустрітися на Донбасі. Він порадив Зеленському обговорити Донбас з ватажками бойовиків, і лише за іншими темами звертатися безпосередньо до Москви.

Керівник української делегації на мінських переговорах Леонід Кравчук вважає, що президенти України та Росії Володимир Зеленський та Володимир Путін мають зустрічатися на території нейтральної держави.



