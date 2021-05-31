Екзотика із жахливим запахом. У столичному парку зацвів «диявольський язик» (фото)

Квітує «диявольський язик» тільки кілька днів

У дендропарку на столичному Сирці зацвіла квітка із дивною назвою і дуже неприємним запахом – аморфофалюс або «диявольський язик». Завдяки аромату вона приваблює мух-запилювачів, а своїй екзотичності – численних поціновувачів рідкісних рослин, пише «Вечірній Київ».

«Квітне екзотичний та дуже незвичний аморфофалюс (Amorphophallus konjac) рослину ще називають «диявольський язик», «лілія вуду», «зміїна пальма». Під час свого цвітіння на значну відстань навкруги поширює неприємний аромат що нагадує запах тухлого м’яса, який приваблює комах для запилення. Походить він з тропічної Азії від Японії до Індонезії. Рослина має підземну бульбу, стебло плямисте, листя з’являється після цвітіння», – розповіли співробітники дендропарку.

Незвична рослина росте у розпліднику. Тоді коли він відкритий, то помилуватися дивом природи може кожен охочий. Знайти рослину зараз досить просто – за запахом в огородженій частині дендропарку біля теплиці. Проте любителям екзотики варто поквапитися, бо квітує «диявольський язик» тільки кілька днів.

З періоду спокою рослина виходить ранньою весною і зацвітає у квітні. Проте, цього року пізня весна «зсунула» ці терміни. Під час цвітіння навколо поширюється запах плоті, що гниє. Таким чином рослина приваблює комах, що переносять пилок з чоловічих квіток на розташовані тут же жіночі.

Цікаво, що ця рослина дуже популярна в Азії. Її їстівні та лікувальні властивості відомі уже давно. У 1846 році в Японії навіть вийшла книга про «100 рецептів конняку». Її навіть їдять, готуючи, як локшину.

У США аморфофалюс використовують для виготовлення желейних цукерок.

До слова, на території Сирецького дендропарку діють теплиці, де можна придбати саджанці і розсаду.