На Прикарпатті шахраї від імені податківців виманюють гроші



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Шахраї від імені податківців телефонують підприємцям і просять перерахувати гроші

На стаціонарні та мобільні телефони підприємців Тлумацького району надходять телефонні дзвінки від невідомих осіб, які намагаються шахрайським шляхом виманювати гроші.

Як повідомили в Головному управлінні ДФС в Івано-Франківській області, шахраї від імені начальника Тлумацької ДПІ Тисменицького управління Головного управління ДФС в Івано-Франківській області телефонували та надіслали смс-повідомлення до керівника одного з підприємств з проханням перерахувати грошові кошти на картковий рахунок 5167490052697399, відкритий в Ощадбанку.

Дзвінки псевдоподатківців надходять із номера мобільного телефону +38(068)551-60-68. З метою легкої наживи злочинці можуть використовувати й інші номери телефонів, розрахункові рахунки різних банківських установ та представлятися керівництвом або іншими посадовими особами фіскальної служби області.

«Якщо вам телефонують від імені керівництва або інших посадових осіб фіскальної служби області та вимагають чи просять грошові кошти, ні в якому разі не віддавайте кошти. Про факти шахрайських дій ви можете повідомити чергового працівника оперативного управління ГУ ДФС в Івано-Франківській області за номером телефону (0342) 77-18-97, органи внутрішніх справ (тел. 102) або зателефонувати за номером «гарячої« телефонної лінії ДФС України «Пульс» 0-800-501-007 (напрямок «4»)», – попереджають в Головному управлінні ДФС в Івано-Франківській області.