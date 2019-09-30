На прощання з Жаком Шираком прибудуть лідери 80 держав світу



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Понеділок у Франції оголошено днем національного трауру Фото: AFP

О 12:00 у церкві Сен-Сюльпіс відбудеться панахида

Лідери 80 держав світу прибудуть в Париж на церемонію прощання з 22-м президентом Франції Жаком Шираком, що відбудеться в понеділок, 30 вересня.

Про це повідомляє AFP.

Зокрема, шану покійному віддадуть президенти Італії та Німеччини Серджо Маттарелла і Франк-Вальтер Штайнмаєр, президент Європейської Комісії Жан-Клод Юнкер, бельгійський прем'єр-міністр Шарль Мішель і президент Росії Володимир Путін. До Парижа також прилетять прем'єр-міністр Лівану Саад Харірі, президент Грузії Саломе Зурабішвілі, угорський прем'єр Віктор Орбан, президент Республіки Конго Дені Сассу-Нгессо, князь Монако Альбер II та інші світові лідери.

Церемонію очолить президент Франції Еммануель Макрон. Також будуть присутні прем'єр-міністр Едуард Філіп, голови обох палат Парламенту Франції, лідери політичних партій і колишні президенти Франції Франсуа Олланд, Ніколя Саркозі і Валері Жискар д'Естен.

Попрощатися з Шираком прибудуть також 42-й президент США Білл Клінтон, колишній канцлер Німеччини Герхард Шрьодер, іспанський експрем'єр Хосе Луїс Родрігес Сапатеро і колишній президент Афганістану Хамід Карзай.

Понеділок у Франції оголошено днем національного трауру. О 12:00 у церкві Сен-Сюльпіс відбудеться панахида.

Нагадаємо, у Парижі 26 вересня помер експрезидент Франції Жак Ширак. Йому було 86 років.

У Франції у Палаці Інвалідів в неділю, 29 вересня, відбулася державна церемонія в пам'ять про Жака Ширака.

Жак Ширак був президентом Франції з 1995 по 2007 роки.

Джерело: Дзеркало тижня