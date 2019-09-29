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    У світі

    У Франції сьогодні прощаються з експрезидентом Жаком Шираком

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    Поминальна служба і приватні похорони заплановані на понеділок - У Франції сьогодні прощаються з експрезидентом Жаком Шираком
    Поминальна служба і приватні похорони заплановані на понеділок

    У неділю в Палаці Інвалідів заплановано національний день пам'яті

    У Франції у Палаці Інвалідів в неділю, 29 вересня, відбудеться державна церемонія в пам'ять про колишнього президента Французької Республіки Жака Ширака, який помер 26 вересня.

    Про це повідомляє France 24.

    «У неділю в Палаці Інвалідів заплановано національний день пам'яті», - йдеться в повідомленні.

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    Зазначається, що у п'ятницю президія Франції оголосила, що з експрезидентом зможуть попрощатися в неділю на державній церемонії в Палаці Інвалідів, де Франція вшановує своїх героїв. Там, зокрема, похований Наполеон Бонапарт.

    Поминальна служба і приватні похорони заплановані на понеділок.

    Глави держав всього світу висловили Шираку данину поваги:

    «Його спадщина для Франції та Європейського союзу залишиться з нами назавжди», - заявив президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер.

    «Я оплакую великого державного діяча і європейця разом з його сім'єю і французьким народом», - заявила канцлер Німеччини Ангела Меркель.

    Як повідомлялося, Жак Ширак був президентом Французької Республіки протягом 12 років: з 1995 по 2007 роки. Протягом своєї кар'єри обіймав посади міністра сільського господарства, прем'єр-міністра, мера Парижа. Він помер 26 вересня у віці 86 років.

     

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