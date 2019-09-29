У Франції сьогодні прощаються з експрезидентом Жаком Шираком



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Поминальна служба і приватні похорони заплановані на понеділок

У неділю в Палаці Інвалідів заплановано національний день пам'яті

У Франції у Палаці Інвалідів в неділю, 29 вересня, відбудеться державна церемонія в пам'ять про колишнього президента Французької Республіки Жака Ширака, який помер 26 вересня.

Про це повідомляє France 24.

«У неділю в Палаці Інвалідів заплановано національний день пам'яті», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що у п'ятницю президія Франції оголосила, що з експрезидентом зможуть попрощатися в неділю на державній церемонії в Палаці Інвалідів, де Франція вшановує своїх героїв. Там, зокрема, похований Наполеон Бонапарт.

Поминальна служба і приватні похорони заплановані на понеділок.

Глави держав всього світу висловили Шираку данину поваги:

«Його спадщина для Франції та Європейського союзу залишиться з нами назавжди», - заявив президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер.