На пунктах перетину з окупованим Донбасом стоять у чергах більше 100 автомобілів



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На КПВВ на Донбасі зменшилася кількість людей, які перетинають лінію розмежування Фото: «День»

У порівнянні з іншими днями на свята зменшилася кількість людей, які перетинають лінію розмежування

На Великдень усі Контрольні пропускні пункти в’їзду-виїзду (КПВВ) з окупованою частиною Донбасу відкрилися згідно графіку та працюють у штатному режимі. У КПВВ, що на лінії зіткнення в районі проведення операції Об’єднаних сил, сьогодні зранку на в’їзд та виїзд знаходилося 125 автомобілів, передає прес-служба Державної прикордонної служби України (ДПСУ).

«У контрольних пунктах в’їзду-виїзду, що на лінії зіткнення в районі проведення операції Об’єднаних сил, сьогодні зранку на в’їзд та виїзд знаходилося така кількість транспортних засобів: «Майорське» — 0/40; «Мар’їнка» — 10/40; «Новотроїцьке» — 0/25; «Гнутове» — 0/10», - йдеться у повідомленні.

Прикордонники зазначили, що минулої доби загальний пасажиро-транспортний потік характеризувався зменшенням у порівнянні з попереднім днем. Загалом учора через КПВВ прослідувало 39,5 тисячі осіб та 5,7 тисячі транспортних засобів: «Майорське» — 10190 осіб та 1567 транспортних засобів; «Мар’їнка» — 9210 осіб та 1777 транспортних засобів; «Новотроїцьке» — 7378 осіб та 1465 транспортних засобів; «Гнутове» — 3760 осіб та 896 транспортних засобів; «Станиця Луганська» — 9058 осіб.