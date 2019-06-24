На Раді ООН з прав людини розглянуть ситуацію в Україні



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Засідання по Україні заплановано на 10 липня

В Женеві у понеділок, 24 червня, відкривається 41 сесія Ради ООН з прав людини, де будуть розглядатися звіти з цього питання майже в 30 країнах, у тому числі і в Україні.

Порядок денний сесії опублікований на сайті ООН.

Зокрема, обговорення стану в Україні заплановано на 10 липня. В цей же день верховний комісар ООН з прав людини Мішель Бачелет виступить з доповідями щодо ситуації в Грузії і Нікарагуа.

Ситуація у Венесуелі буде розглянута 5 липня. Діалог з комісією по розслідуванню порушень прав і свобод в Сирії - 2 липня. Також відбудеться ініційована країнами Євросоюзу дискусія щодо Білорусі. Так, в липні 2018 року держави ЄС інспірували ухвалення резолюції щодо Білорусі, в якій виражена "незмінна стурбованість" станом у галузі прав і свобод в республіці (зокрема, це смертна кара).

Сесія триватиме до 12 липня. У цьому році Росія не буде входити в число 47 країн - членів Ради.

На 26 червня на сесії заплановано розглянути доповідь з питання вбитого в саудівському консульстві в Стамбулі в жовтні минулого року журналіста Джамаля Хашоггі. У 100-сторінковому документі йдеться, що отримані дані вселяють довірупро можливу причетність до вбивства високопоставлених осіб, включаючи наслідного принца Саудівської Аравії Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда.