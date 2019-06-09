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    На Рівненщині блискавка вбила чоловіка і його коня

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    На Рівненщині блискавка вбила чоловіка і його коня

    Чоловік працював у полі на коні, коли раптово почалася гроза

    У Рівненській області від удару блискавки загинув чоловік і кінь, який віз його додому. Як повідомляє ТСН, чоловік працював у полі, коли раптово почалася гроза.

    Він відразу ж сів на віз і відправився додому в село. Попереду на машині їхав його зять, саме він помітив яскравий спалах позаду. Коли свідок зупинився і подивився назад, то зрозумів, що це блискавка влучила у віз - погонич і кінь лежали без ознак життя", - йдеться в сюжеті.

    На місце події були викликані медики, вони констатували смерть чоловіка.

    Раніше стало відомо, що на Львівщині від удару блискавки загинула жінка. Поліцейські попередньо встановили, що внаслідок удару блискавки померла 55-річна місцева мешканка, яка перебувала на власній присадибній ділянці.

    Смерть від удару блискавки була миттєвою, реанімувати пацієнтку не вдалося. 

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