На Рівненщині бус протаранив вантажівку, водії загинули



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Фото: Відділ комунікації поліції Рівненської області

Встановлено, що водій мікроавтобуса «Renault Trafic» раптово виїхав на смугу зустрічного руху

На автодорозі «Київ-Ковель-Ягодин» поблизу села Іванівка Сарненського району сталася смертельна ДТП, в результаті якої загинули двоє водіїв.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Рівненської області.

Аварія сталася 28 травня близько 17 години.

«Встановлено, що водій мікроавтобуса «Renault Trafic», 62-річний житель Вараша, раптово виїхав на смугу зустрічного руху, де допустив зіткнення із вантажним автомобілем «ТАТА» під керуванням 53-річного мешканця села Топілля Млинівського району», - заявили в поліції.

Унаслідок ДТП обоє водіїв від отриманих травм загинули на місці події. Пасажирів у транспортних засобах не було.

Слідчі слідчого управління ГУНП в Рівненській області за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілих, внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статі 286 Кримінального кодексу України.

«Транспортні засоби поміщені на територію Сарненського відділу поліції», - говориться у повідомленні.

Нагадаємо, у Дніпропетровській області у вівторок, 28 травня, мікроавтобус зі школярами зіткнувся з вантажівкою. Постраждали 16 дітей, їх госпіталізували.