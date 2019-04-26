На Рівненщині хлопчика засипало на смерть піском



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Пізно ввечері старший брат пішов шукати хлопця, і виявив його без ознак життя

У ямі орієнтовною глибиною близько метра стався зсув, у результаті чого восьмирічного хлопчика засипало піском

У селі Карасин Рівненської області восьмирічного хлопчика, який грався у кар’єрі, засипало піском. Дитина загинула.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Рівненської області.

Трагічний випадок стався 25 квітня.

«Встановлено, що діти в період із 19-ї до 21-ї години бавилися поблизу села на місцевості, де жителі Карасина набирають пісок. У ямі орієнтовною глибиною близько метра стався зсув, у результаті чого восьмирічного хлопчика засипало піском», - заявили в поліції.

Зазначається, що пізно ввечері старший брат пішов шукати хлопця, і виявив його без ознак життя. Місцевий фельдшер констатувала смерть дитини.

У рамках досудового розслідування, розпочатого за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України, поліцейські встановлюють усі обставини події.

Відомо, що у сім’ї виховуються ще троє дітей. Загиблий хлопчик був наймолодший.