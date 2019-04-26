  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    На Рівненщині хлопчика засипало на смерть піском

    • Розсилка
    <p>Пізно ввечері старший брат пішов шукати хлопця, і виявив його без ознак життя</p> - На Рівненщині хлопчика засипало на смерть піском

    Пізно ввечері старший брат пішов шукати хлопця, і виявив його без ознак життя

    У ямі орієнтовною глибиною близько метра стався зсув, у результаті чого восьмирічного хлопчика засипало піском

    У селі Карасин Рівненської області восьмирічного хлопчика, який грався у кар’єрі, засипало піском. Дитина загинула.

    Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Рівненської області.

    Трагічний випадок стався 25 квітня.

    «Встановлено, що діти в період із 19-ї до 21-ї години бавилися поблизу села на місцевості, де жителі Карасина набирають пісок. У ямі орієнтовною глибиною близько метра стався зсув, у результаті чого восьмирічного хлопчика засипало піском», - заявили в поліції.

    Зазначається, що пізно ввечері старший брат пішов шукати хлопця, і виявив його без ознак життя. Місцевий фельдшер констатувала смерть дитини.

    У рамках досудового розслідування, розпочатого за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України, поліцейські встановлюють усі обставини події.

    Відомо, що у сім’ї виховуються ще троє дітей. Загиблий хлопчик був наймолодший.

    Читайте також
    діти смерть розслідування Рівненщина поліція
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ