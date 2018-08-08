У ресторані на Волині отруїлися 15 людей



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У всіх постраждалих гостра кишкова інфекція

У Волинській області на весіллі отруїлися 15 осіб. Про це повідомили в прес-службі Волинського обласного лабораторного центру МОЗ України.

«Протягом 7 серпня до Волинської обласної інфекційної лікарні звернулося 15 осіб з проявами гострої кишкової інфекції. У ході епідемічного розслідування встановлено, що зазначені хворі перебували на святкуванні весілля 5 серпня в готельно-ресторанному комплексі «Садиба на джерелах» у Ківерцівському районі Волинської області», – йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що через отруєння на весіллі у готельно-ресторанному комплексі в Ківерцівському районі Волинської області до лікарні зверлулися 22 особи, з них троє дітей.

Причиною отруєння стала сальмонела.

Папередодні в готелі в Пустомитівському районі Львівської області отруїлися 27 людей, з яких один дорослий.

Нагадаємо, кількість постраждалих унаслідок отруєння шаурмою в Києві зросла до 93.