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    Здоров'я

    У ресторані на Волині отруїлися 15 людей

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    У ресторані на Волині отруїлися 15 людей

    У всіх постраждалих гостра кишкова інфекція

    У Волинській області на весіллі отруїлися 15 осіб. Про це повідомили в прес-службі Волинського обласного лабораторного центру МОЗ України.

    «Протягом 7 серпня до Волинської обласної інфекційної лікарні звернулося 15 осіб з проявами гострої кишкової інфекції. У ході епідемічного розслідування встановлено, що зазначені хворі перебували на святкуванні весілля 5 серпня в готельно-ресторанному комплексі «Садиба на джерелах» у Ківерцівському районі Волинської області», – йдеться у повідомленні.

    Раніше повідомлялося, що через отруєння на весіллі у готельно-ресторанному комплексі в Ківерцівському районі Волинської області до лікарні зверлулися 22 особи, з них троє дітей.

    Причиною отруєння стала сальмонела.

    Папередодні в готелі в Пустомитівському районі Львівської області отруїлися 27 людей, з яких один дорослий.

    Нагадаємо, кількість постраждалих унаслідок отруєння шаурмою в Києві зросла до 93.

    отруєння кишкова інфекція весілля Волинська область
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