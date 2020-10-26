Контрабанда нових iPhone 12 хлинула в Україну: в київських аеропортах затримані три партії



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У «Борисполі» у громадянина України митники вилучили 29 iPhone 12 Фото: Київська митниця

Jфіційний продаж iPhone 12 в Україні стартує лише 30 жовтня

У столичних аеропортах «Бориспіль» і «Київ» за останні дні тричі зафіксовані спроби ввезення мобільних телефонів iРhone 12 без сплати митних платежів.

Про це повідомляє Київська митниця Держмитслужби.

Так, у вихідні 11 нових мобільних телефонів iРhone 12 моделі митники виявили у нашого співвітчизника, який прилетів з Італії через аеропорт «Київ (Жуляни)». Телефони було виявлено під час вибіркової перевірки речей громадян.

Два мобільні телефони, згідно з українським законодавством, було пропущено громадянину як особисті речі, а решту дев’ять iРhone 12 Київською митницею вилучено на відповідальне зберігання.

Згідно з цією процедурою, громадянин може або сплатити за дев’ять гаджетів останнього покоління передбачені податки, або ж вивезти їх з території України.

А от в аеропорту «Бориспіль» інший наш співвітчизник, повертаючись з Великобританії, переміщував 4 мобільних телефони iРhone 12 та один Samsung. Як і попередній пасажир, для проходження митного контролю він також скористався «зеленим коридором», без заповнення митної декларації.

Згідно з товарними чеками, кожен iРhone 12 коштував 1099 англійських фунтів стерлінгів.

Як особисті речі, громадянину було пропущено один iРhone 12 та один Samsung, а за три телефони Iphone 12 з частини фактурної вартості, що перевищує 1000 євро громадянин прийняв рішення сплатити передбачені митні платежі.

Втретє Київською митницею вилучено iРhone 12 у нашого співвітчизника, який прямував з Об’єднаних Арабських Еміратів через аеропорт «Бориспіль» до Одеси. Цього разу - 29 новинок вартістю 30,4 тисяч євро.

Телефони було виявлено під час перевірки багажу, який належав чоловікові.

29 телефонів iРhone 12 вилучено до рішення суду.

За порушення порядку проходження митного контролю встановленого на «зеленому коридорі» стосовно обох громадян складено протоколи про порушення митних правил за ст. 471 Митного кодексу України.

Нагадаємо, що офіційний продаж iPhone 12 в Україні стартує лише 30 жовтня.