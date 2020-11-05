Боротися з незаконним ринком сигарет допоможе криміналізація контрабанди, — ЗМІ

Частка нелегального ринку сигарет 2020 року може перевищити рекорд 7-річної давнини

Міжнародний досвід і здоровий глузд повинні стати основою боротьби за легальний ринок тютюнових виробів, вважають компанії-виробники. Контролюючі органи їх підтримують. Їх об'єднання і спільні дії можуть бути дієвими. Про це йдеться в статті на сайті «Ліга».

Як зазначає автор матеріалу, два тижні тому генеральний директор тютюнової компанії JTI Україна Пол Холловей повідомив, що, за попередніми даними агентства Kantar, станом на серпень цього року частка нелегальних тютюнових виробів і тютюну на українському ринку склала 6,9%, тоді як по підсумками минулого року вона становила менше - 6,6%. «Це означає, що вже за перші вісім місяців цього року державний бюджет України недоотримав 4,5 мільярда гривень доходів, виробники втратили свою частку на ринку на користь нелегальних виробників і контрабандистів», — пояснив Холловей.

Найголовніша проблема контрабанди сигарет, як і контрафакту, в тому, що вона може завдати шкоди здоров'ю курців (на додаток до шкоди від тютюну), тому що невідомо, як і з чого такі сигарети виробляються, як транспортуються і зберігаються. Але також контрабанда шкодить державному бюджету і національній безпеці через те, що вона є джерелом фінансових ресурсів для злочинних угруповань і корупціонерів. Зрештою, вона шкодить відносинам України з Євросоюзом, відзначається в статті.

Дослідження KPMG Stella свідчить, що Україна знаходиться в ТОП-5 постачальників контрабандних і контрафактних сигарет в ЄС: в 2019 році в Євросоюз з України потрапило 2,4 мільярда сигарет (18% від всієї тютюнової контрабанди).

На думку експертів, ефективно боротися з нелегальним ринком сигарет допоможе адекватна акцизна політика, криміналізація контрабанди, а також об'єднання зусиль гравців ринку, держави і суспільства.

У Союзі українських підприємців посилаються на досвід європейських країн, який демонструє, що найбільш ефективний метод боротьби з нелегальним ринком сигарет — продумана акцизна політика.

Як зазначає видання, ще одним ефективним засобом боротьби з нелегальним обігом сигарет є криміналізація контрабанди, і цієї точки зору дотримується ДФС і Державна прикордонна служба.

Уряд вже давно схвалив Стратегію та План дій по боротьбі з контрабандою сигарет, в якому, серед іншого, є і криміналізація цього злочину. І цей план потрібно почати виконувати, резюмує видання.