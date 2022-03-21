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    Реакція на мітинг: окупанти привезли до Енергодара омонівців

    Після масової акції протесту в Енергодарі росіяни пригнали до міста 600 омонівців - Реакція на мітинг: окупанти привезли до Енергодара омонівців
    Після масової акції протесту в Енергодарі росіяни пригнали до міста 600 омонівців
    фото: Вікіпедія

    Російські окупаційні війська у Енергодарі підсилили силовиками з ОМОНу

    До тимчасово захопленого міста-супутника Запорізької АЕС Енергодару привезли російських силовиків. Про це пише Telegram-канал «Енергоатому».

    Цей крок окупантів став відповіддю на учорашню акцію протесту жителів Енергодару.

    За інформацією «Енергоатому», до міста доправили 600 омонівців. Озброєні російські силовики дубинками, щитами, а також вогнепальною зброєю.

    «Вони повинні не допускати будь-яких акцій спротиву та, навіть, найменшого скупчення людей», – зазначила пресслужба «Енергоатому».

    Нагадаємо, Запорізька АЕС та місто Енергодар перебувають під контролем російських військових формувань.

    Раніше повідомлялося, що в Енергодарі загарбники планують призначити «мером» Андрія Шевчика, який є депутатом міськради від «Опозиційної платформи – За життя».

    Також в Енергодарі панує повне беззаконня. Людей відкрито б’ють прямо на вулицях. У деяких забирають автомобілі, а когось «пакують» та відвозять у невідомому напрямку.

    Після захоплення Запорізької атомної електростанції росіяни замінували узбережжя Каховського водосховища, що межує із АЕС.

    Крім того, окупанти викрали першого заступника мера Енергодара Івана Самойдюка. Це і викликало обурення жителів міста – вони учора, 20 березня, вийшли на масову акцію протесту проти цього вчинку росіян.

    Організатори пообіцяли, що акція буде безстроковою і цілодобовою – люди планують виходити доти, доки заступника міського голови не повернуть.

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    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Реакція на мітинг: окупанти привезли до Енергодара омонівців