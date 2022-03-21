Реакція на мітинг: окупанти привезли до Енергодара омонівців
Російські окупаційні війська у Енергодарі підсилили силовиками з ОМОНу
До тимчасово захопленого міста-супутника Запорізької АЕС Енергодару привезли російських силовиків. Про це пише Telegram-канал «Енергоатому».
Цей крок окупантів став відповіддю на учорашню акцію протесту жителів Енергодару.
За інформацією «Енергоатому», до міста доправили 600 омонівців. Озброєні російські силовики дубинками, щитами, а також вогнепальною зброєю.
«Вони повинні не допускати будь-яких акцій спротиву та, навіть, найменшого скупчення людей», – зазначила пресслужба «Енергоатому».
Нагадаємо, Запорізька АЕС та місто Енергодар перебувають під контролем російських військових формувань.
Раніше повідомлялося, що в Енергодарі загарбники планують призначити «мером» Андрія Шевчика, який є депутатом міськради від «Опозиційної платформи – За життя».
Також в Енергодарі панує повне беззаконня. Людей відкрито б’ють прямо на вулицях. У деяких забирають автомобілі, а когось «пакують» та відвозять у невідомому напрямку.
Після захоплення Запорізької атомної електростанції росіяни замінували узбережжя Каховського водосховища, що межує із АЕС.
Крім того, окупанти викрали першого заступника мера Енергодара Івана Самойдюка. Це і викликало обурення жителів міста – вони учора, 20 березня, вийшли на масову акцію протесту проти цього вчинку росіян.
Організатори пообіцяли, що акція буде безстроковою і цілодобовою – люди планують виходити доти, доки заступника міського голови не повернуть.