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    Окупанти під Херсоном засвітилися зі старезним кулеметом ХІХ століття

    Росіяни воюють в Україні зі зброєю, створеною ще у позаминулому столітті - Окупанти під Херсоном засвітилися зі старезним кулеметом ХІХ століття
    Росіяни воюють в Україні зі зброєю, створеною ще у позаминулому столітті
    фото із відкритих джерел

    Рашистські війська почали використовувати у своїй війні проти України техніку, з якою ще «діди воювали»

    У місто Олешки, що є східним передмістям Херсону, російські окупанти привезли раритетне озброєння. Про це пише у Facebook Тетяна Дубровська.

    В районі супермаркета АТБ очевидці помітили мотоколяску із характерною для російських агресорів буквою Z на борту.

    У мотоколясці із озброєння був лише кулемет «Максим».

    Кулемет Максима, чи просто «Максим», був розроблений британським зброярем Гайремом Стівенсом Максимом ще у ХІХ столітті, 1883 року. Він є першою серійною автоматичною зброєю в світі.

    Одним із перших випадків використання «Максима» стала битва при Омдурмані, коли англо-єгипетське військо воювало проти Судану. Масований наступ суданської кіннота тоді був успішно відбитий саме завдяки використанню кулеметів Максима.

    «Максим» широко ви користувався у англо-бурській війні на початку ХХ століття, а також у обох світових війнах.

    Останній випадок використання кулемета Максима у радянській армії, яка є попередницею нинішніх рашистських агресорів, є прикордонний конфлікт з Китаєм за острів Даманський. Це сталося 1969 року.

    Втім, за інформацією ЗМІ, 2014 року під час донецької війни Росії проти України кулемет «Максим» використовували як українські добровольчі батальйони, так і проросійські сепаратисти.

    Нагадаємо, що, за інформацією ЗМІ, українські війська знищили техніки російських окупантів на загальну суму більше $5 млрд.

    Зокрема, на Сумщині ЗСУ розстріляли унікальний експериментальний російський танк Т-80УМ2, який ще навіть не виробляється серійно.

    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Окупанти під Херсоном засвітилися зі старезним кулеметом ХІХ століття