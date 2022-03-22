Окупанти під Херсоном засвітилися зі старезним кулеметом ХІХ століття

Росіяни воюють в Україні зі зброєю, створеною ще у позаминулому столітті

Рашистські війська почали використовувати у своїй війні проти України техніку, з якою ще «діди воювали»

У місто Олешки, що є східним передмістям Херсону, російські окупанти привезли раритетне озброєння. Про це пише у Facebook Тетяна Дубровська.

В районі супермаркета АТБ очевидці помітили мотоколяску із характерною для російських агресорів буквою Z на борту.

У мотоколясці із озброєння був лише кулемет «Максим».

Кулемет Максима, чи просто «Максим», був розроблений британським зброярем Гайремом Стівенсом Максимом ще у ХІХ столітті, 1883 року. Він є першою серійною автоматичною зброєю в світі.

Одним із перших випадків використання «Максима» стала битва при Омдурмані, коли англо-єгипетське військо воювало проти Судану. Масований наступ суданської кіннота тоді був успішно відбитий саме завдяки використанню кулеметів Максима.

«Максим» широко ви користувався у англо-бурській війні на початку ХХ століття, а також у обох світових війнах.

Останній випадок використання кулемета Максима у радянській армії, яка є попередницею нинішніх рашистських агресорів, є прикордонний конфлікт з Китаєм за острів Даманський. Це сталося 1969 року.

Втім, за інформацією ЗМІ, 2014 року під час донецької війни Росії проти України кулемет «Максим» використовували як українські добровольчі батальйони, так і проросійські сепаратисти.

Нагадаємо, що, за інформацією ЗМІ, українські війська знищили техніки російських окупантів на загальну суму більше $5 млрд.

Зокрема, на Сумщині ЗСУ розстріляли унікальний експериментальний російський танк Т-80УМ2, який ще навіть не виробляється серійно.