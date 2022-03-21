Суд у Росії заборонив «екстремістські» Facebook та Instagram

Facebook у Росії блокується з 4 березня, Instagram – з 14 березня

Влада дозволила росіянам використовувати лише месенджер WhatsApp

Тверський суд Москви за позовом генпрокуратури визнав інтернет-копанію Meta екстремістською організацією і заборонив соцмережі Facebook та Instagram, що належать їй, за екстремістську діяльність. Про це із суду передає «Інтерфакс».

Генпрокуратура звернулася до суду через відмову компанії видаляти заклики до насильства щодо росіян, зокрема військовослужбовців.

«Заборонено діяльність американської транснаціональної холдингової компанії Meta Platforms Inc. з реалізації продуктів – соціальних мереж Facebook та Instagram на території РФ з підстав здійснення екстремістської діяльності», – цитує «Інтерфакс» телеграм-канал московських судів загальної юрисдикції.

У суді представник генпрокуратури уточнював, що заборона не зачепить месенджера WhatsApp. Крім того, за його словами, використання громадянами цих соцмереж не повинно розглядатися як участь в екстремістській діяльності.

Представник ФСБ Ігор Ковалевський заявив, що діяльність Meta спрямована проти Росії та її Збройних сил, і що рішення суду щодо її заборони має бути виконане негайно.

Представник Роскомнагляду в суді нагадала, що Meta неодноразово притягувалася до адміністративної відповідальності у зв'язку з поширенням у соціальних мережах інформації екстремістської спрямованості та іншого забороненого контенту, і підтримала вимогу генпрокуратури.

Представник Meta на засіданні відкидала звинувачення у екстремістській діяльності компанії. Вона також просила суд припинити провадження за цим позовом, вказуючи, що розгляд справи щодо іноземної компанії не перебуває у його компетенції. Суддя Ольга Солопова відхилила всі клопотання відповідача.

Як відомо, Facebook у Росії блокується з 4 березня, Instagram – з 14 березня.