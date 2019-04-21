В Україні стартував другий тур виборів



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Орієнтовна кількість виборців, включених до списків, становить 30 млн 311 тис. 492 осіб

У день другого туру виборів президента, в неділю, 21 квітня, в Україні о 8 ранку відкрилися виборчі дільниці для голосування.

Виборці можуть проголосувати до 20:00.

В другому турі візьмуть участь два кандидати: чинний глава держави Петро Порошенко та шоумен Володимир Зеленський.

Орієнтовна кількість виборців, включених до списків, становить 30 млн 311 тис. 492. Серед них 449 тис. 175 виборця можуть проголосувати за кордоном.

Для проведення виборів утворено 199 територіальних виборчих округів та один закордонний виборчий округ, а також близько 30 тисяч дільничних виборчих комісій. За кордоном працюватиме 101 виборча дільниця.

Водночас, згідно з рішенням Центральної виборчої комісії, президентські вибори не організовуватимуться і не проводитимуться на території анексованого Криму та у 12 із 21 виборчих округів Донецької області й у 6 округах із 11 в Луганській області.

Напередодні другого туру виборів президента України виборчі бюлетені від окружних виборчих комісій отримали усі 100% дільничних виборчих комісій.

У суботу, 20 квітня, о 23:00 за київським часом, в Австралії відкрилася перша виборча дільниця.

У день голосування не можна фіксувати на фото і відео результати свого голосування.

19 квітня на столичному «Олімпійському» стадіоні пройшли неофіційні дебати між кандидатами на посаду президента України.