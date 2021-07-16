Переслідування Жеваго. Влада вимагає у мільярдера віддати телеканал «Еспресо»?

Жеваго перевели у статус підозрюваного лише після того, як він програв вибори до парламенту в липні 2019 року

Народний депутат з фракції «Європейська Солідарність» Микола Княжицький стверджує, що влада хоче відібрати у колишнього народного депутата Костянтина Жеваго канал «Еспресо».

«Йому (Жеваго – ред.) поставлена пряма вимога віддати канал «Еспресо» владі в обмін на закриття справ. Самі справи підстав під собою не мають», – написав Княжицький на сторінці у Facebook.

На доказ своїх слів нардеп опублікував висновок Харківської правозахисної групи. Там зазначається, що з початку 2018 року родина Жеваго стає мажоритарним акціонером (77.5%) телеканалу «Еспресо».

«При цьому послідовно проваджується політика невтручання у редакційну політику «Еспресо». З 2019 року телеканал є у виразній опозиції до чинної влади», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що правоохоронні органи відкрили декілька кримінальних проваджень, в яких фігурує Костянтин Жеваго. Зокрема йдеться про нібито причетність до схеми з розкрадання 2,5 мільярда гривень банку «Фінанси та Кредит». Утім, за висновками правозахисників, розслідування триває з 2015 року, але жодних претензій до Жеваго у зв’язку з цією справою до вересня 2019 року ніколи не пред’являлось.

«В кримінальному провадженні, де Костянтин Жеваго був у статусі свідка, його фактично перевели у статус підозрюваного лише після того, як він програв вибори до парламенту в липні 2019 року і публічно заявив про наміри організувати політичну силу для участі в місцевих виборах в жовтні 2020 року. У цьому вбачається безсумнівний політичний мотив переслідування», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, колишнього народного депутата, співвласника гірничорудної компанії Ferrexpo і групи «Фінанси та Кредит» Костянтина Жеваго Інтерпол оголосив у міжнародний розшук. У Держбюро розслідувань нагадують, що 27 вересня 2019 року екснардепу заочно було повідомлено про підозру.