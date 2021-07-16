На курорті в Туреччині топменеджер з України побив батька і дитину (фото)

Приводом для вихватки Романа Трухачова став конфлікт його малолітнього сина з ровесником

На турецькому курорті Кемер власник українського підприємства «Торос-Груп» Роман Трухачов у нетверезому стані спочатку напав на маленького хлопчика, а потім влаштував бійку з його батьком. На місце події було викликано турецьку поліцію. Про це повідомляє «Досьє».

Як з'ясували поліцейські, приводом для вихватки Романа Трухачова став конфлікт його малолітнього сина з ровесником. Деякий час діти мирно гралися разом у дитячій кімнаті готелю. Потім між ними виникла сварка. Син Романа Трухачова поскаржився батькові на свого товариша по дитячій грі. Нетверезий Трухачов-старший розлютився, схопився і побіг до сім'ї хлопчика.

Підскочивши до них, Трухачов без жодних пояснень схопив чужого малюка і почав його бити, голосно і нецензурно лаючись.

Батько хлопчика швидко припинив екзекуцію свого сина. Та замість вибачень Роман Трухачов накинувся на чоловіка з кулаками.

Після бійки сім'я постраждалої дитини звернулася до поліції.

Пізніше Роман Трухачов злякався правоохоронців і почав пропонувати «зам'яти інцидент».

«Якщо вже на те пішло, то гаразд, я перепрошую», – сказав він. Однак, постраждала сім'я відмовилася прийняти такі вибачення. Як результат, турецька поліція зафіксувала всі подробиці події. Вказавши, що Роман Трухачов у нетверезому стані спочатку без пояснень напав на чужу дитину і бив її, а потім влаштував бійку з батьком хлопчика.

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