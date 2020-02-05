  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    На сході Туреччини зійшла лавина, п’ятеро загиблих, двоє зниклих

    • Розсилка
    На сході Туреччини зійшла лавина, п’ятеро загиблих, двоє зниклих

    Лавина частково накрила снігоприбиральну машину і знесла мікроавтобус

    П'ятеро людей загинули, ще семеро отримали травми в результаті сходження лавини в провінції Ван на сході Туреччини. Про це повідомляє телеканал NTV в середу, 5 лютого.

    Інцидент стався напередодні на трасі Ван-Бахчесарай. Лавина частково накрила снігоприбиральну машину, а потім знесла мікроавтобус. Він впав з 40-метрового обриву.

    Як розповів губернатор провінції Ван Мехмет Емін Більмез, водій снігоприбиральної техніки встиг вистрибнути з кабіни і викликав рятувальників. Їм вдалося дістатися транспортного засобу, що впав, і витягти постраждалих і тіла загиблих. Сімох людей вдалося врятувати.

    1 з 5
    на весь екран згорнути
    На сході Туреччини зійшла лавина, п’ятеро загиблих, двоє зниклих
    На сході Туреччини зійшла лавина, п’ятеро загиблих, двоє зниклих
    На сході Туреччини зійшла лавина, п’ятеро загиблих, двоє зниклих
    На сході Туреччини зійшла лавина, п’ятеро загиблих, двоє зниклих

    За словами Більмеза, принаймні двоє людей все ще можуть залишатися у пастці під снігом, тому пошуково-рятувальні роботи тривають.

     

    водій
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ