На сході Туреччини зійшла лавина, п’ятеро загиблих, двоє зниклих



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Лавина частково накрила снігоприбиральну машину і знесла мікроавтобус

П'ятеро людей загинули, ще семеро отримали травми в результаті сходження лавини в провінції Ван на сході Туреччини. Про це повідомляє телеканал NTV в середу, 5 лютого.

Інцидент стався напередодні на трасі Ван-Бахчесарай. Лавина частково накрила снігоприбиральну машину, а потім знесла мікроавтобус. Він впав з 40-метрового обриву.

Як розповів губернатор провінції Ван Мехмет Емін Більмез, водій снігоприбиральної техніки встиг вистрибнути з кабіни і викликав рятувальників. Їм вдалося дістатися транспортного засобу, що впав, і витягти постраждалих і тіла загиблих. Сімох людей вдалося врятувати.

За словами Більмеза, принаймні двоє людей все ще можуть залишатися у пастці під снігом, тому пошуково-рятувальні роботи тривають.